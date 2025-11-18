La curiosa campaña en la vía pública de Netflix por el estreno de Stranger Things 5: "Cuando conocimos a 11..."

Las calles se vieron empapeladas por una publicidad gráfica donde se hace referencia a la cotización del dólar en Argentina al momento del estreno de la serie dirigida por los Hermanos Duffer, en julio de 2016.

El próximo 26 de noviembre Netflix tendrá el estreno de la última temporada de Stranger Things y los fanáticos de la serie se vieron sorprendidos por una curiosa campaña en la vía pública que hace referencia a la cotización del dólar en Argentina al momento de debut de la serie dirigida por los Hermanos Duffer, en julio de 2016.

"Cuando conocimos a 11, el dólar estaba a 14. Fueron años de cosas extrañas", puede leerse en la campaña de vía pública organizada por la plataforma de streaming donde usa a la protagonista de la serie "Once", interpretada por la actriz Millie Bobby Brown, y la cotización de la divisa estadounidense durante la presidencia de Mauricio Macri.

Los datos proporcionados en la página del Banco Central de la República Argentina, mientras se estrenaba la primera temporada de Stranger Things, la divisa estadounidense tenía una cotización de $14,95.

Sin lugar a dudas, la publicidad llamó la atención de los fanáticos y se hizo viral en redes sociales, donde se espera además la continuidad de la campaña con otras referencias a los actores y momentos vividos en Argentina.

Shawn Levy, el director de Stranger Things, anticipó el final de la serie de Netflix y sorprendió a los fanáticos con sus palabras, ya que utilizó la frase "me dejó destrozado" para hacer mención al esperado desenlace de la producción.

En diálogo con el portal de noticias Collider, Levy fue consultado por el desenlace de la serie de Netflix. "Tras ver la versión final del último episodio, puedo decir que es una obra maestra. Los hermanos Duffer lograron un final perfecto. Un 10 sobre 10, impecable. Es profundamente satisfactorio y conmovedor. Debo decir que me dejó destrozado", comenzó por expresar.

Luego, confesó el diálogo constante con los creadores de la producción: "Algo de lo que los hermanos Duffer siempre han hablado conmigo es de la expresión que acabas de usar: 'lograr un final perfecto'. Es algo de lo que han estado hablando durante 10 años, con respecto a cada episodio desde la primera temporada, cada final de temporada y ahora el final de la serie". Así, dejó en claro que todo lo sucedido fue un plan diseñado para este desenlace.

Al mismo tiempo, hizo referencia a la importancia de estar a la altura del cierre: "Un final a la altura es fundamental. Muchos errores se olvidan y se perdonan si se logra un buen final. Siempre fue una exigencia innegociable lograr un buen final". Vale recordar que Stranger Things se estrenó en 2016 y tuvieron casi 10 años para preparar este momento.