Fin de semana extralargo: casi 1,7 millones de turistas se movilizaron por todo el país El descanso de cuatro días, uno más que el año pasado, permitió un aumento del 21% en el número de viajeros y del 34% en el gasto total. Sin embargo, el desembolso promedio diario por persona bajó respecto a 2024.







Mar del Plata fue uno de los destinos más elegidos en el finde XXL.

El fin de semana extralargo termina este lunes con un balance positivo en los principales centros turísticos: más de 1,69 millones de personas se movilizaron por toda la Argentina y gastaron $355.789 millones, más que el año pasado en términos totales, pero menos si se considera el gasto promedio individual.

Según el relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), el fin de semana por el Día de la Soberanía Nacional se vio favorecido por la jornada no laborable del viernes. La estadía promedio fue de 2,3 noches, un 15% superior a 2024, cuando el descanso fue de tres días y no de cuatro.

Además, este año se desplazaron 1.694.000 turistas, un 21% más en términos interanuales. "El crecimiento se vio favorecido por la combinación de un clima templado, una agenda nacional muy activa y el formato de cuatro días, que amplió las posibilidades de viaje", destacó CAME.

En total, los turistas desembolsaron $355.789 millones, un aumento del 34% real frente a 2024. Sin embargo, el gasto promedio diario por persona fue de $91.317, un 3,7% menor en términos reales, "reflejando un comportamiento más austero, pero sosteniendo el consumo básico en gastronomía, alojamiento y transporte".

Los destinos con mayor movimiento fueron Mar del Plata, Córdoba, Puerto Iguazú, Mendoza y las ciudades termales de Entre Ríos. También se destacaron Bariloche, Salta, Tucumán y los corredores serranos bonaerenses como Tandil. Dentro de la Patagonia, sobresalieron El Calafate, El Chaltén, Puerto Madryn y Los Antiguos.

En lo que va de 2025 hubo siete fines de semana largos en los que, según datos de CAME, viajaron 11.964.940 turistas por el país. Estas escapadas representaron un movimiento económico estimado de $2.722.208, lo que equivale a 1.944 millones de dólares.