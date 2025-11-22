23 de noviembre de 2025 Inicio
La divertida cita de Franco Colapinto con Christine GZ en Las Vegas: paseo en góndola y serenata

El piloto argentino y la española Christine GZ compartieron un simpático momento romántico en la previa del GP. Colapinto se sumó al canto de "That's Amore" que entonó la guía y el video se hizo viral.

En la previa al Gran Premio de Las Vegas, la atención del mundo del automovilismo no solo se centró en la velocidad, sino en un divertido momento de distensión protagonizado por el piloto argentino Franco Colapinto y la española Christine GZ.

La primera entrega de Stranger Things 5 se estrenará el 26 de noviembre. 
Ambos jóvenes talentos, figuras en ascenso en distintas categorías del motor, aprovecharon el clima único de la ciudad del Estado de Nevada para compartir un paseo que se convirtió rápidamente en noticia en medios y redes sociales.

El escenario elegido fue el icónico resort Hotel Venetian, famoso por recrear los canales de Venecia. Colapinto y Christine GZ se subieron a una de las tradicionales góndolas del hotel y recrearon un ambiente romántico, totalmente ajeno a la adrenalina de los circuitos.

La escena fue inmortalizada en un video que se hizo viral, que permitió ver, una vez más, el carisma del argentino. Mientras la guía de la góndola entonaba el clásico tema "That's Amore", Colapinto se sumó al canto y acompañó a la perfección la serenata.

Al finalizar la canción, el piloto de Alpine aplaudió a la guía con una sonrisa, y con el gran sentido del humor que lo caracteriza, culminó el "paseo romántico" improvisado. Este momento de ocio sirvió para mostrar el lado más relajado del deportista.

La complicidad entre Colapinto y Christine GZ, piloto de rally y de Extreme E, no pasó desapercibida y acaparó la atención de los seguidores que esperan ver el desempeño del argentino en la pista, quien tiene muchas expectativas sobre su futuro en la máxima categoría del automovilismo.

