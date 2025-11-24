Una guía simple y actualizada para elegir el mejor según el tamaño de tu hogar y tus hábitos de uso.

¿Cuál es el mejor router para el Wifi de tu casa?.

Elegir un dispositivo puede cambiar por completo tu experiencia de internet en casa. No importa cuántos megas pagues: si es viejo o de mala calidad, la señal va a ser inestable, lenta y frustrante. ¿ Cuál es el mejor router para el Wifi de tu casa?.

Cómo podés crear una red Wifi para invitados con el internet de tu hogar

Y en 2025, la tecnología avanzó lo suficiente como para que un equipo moderno mejore muchísimo la cobertura, la velocidad y la estabilidad… sin necesidad de gastar una fortuna. Con la ayuda del experto Joel Santo Domingo —que probó más de 250 dispositivos para su análisis publicado en el New York Times—, te contamos cuál es el mejor router para tu casa según tu espacio, tu uso y tu presupuesto.

Un router nuevo casi siempre mejora el WiFi, pero la clave está en elegir el modelo que mejor se adapte a tu casa. Y si vivís en un espacio grande o usás internet de manera intensa —videollamadas, gaming, descargas pesadas— el TP-Link BE550 es la opción más robusta.

Si querés algo moderno, poderoso y accesible, este es el router recomendado. Usa WiFi 7, lo que significa menos cortes, menos latencia y mejor cobertura aun cuando varias personas usan la red al mismo tiempo.

Rinde perfecto en casas medianas.

Mantiene señal fuerte incluso lejos del equipo.

Sirve para planes de hasta 2 Gbps.

Compatible con sistemas mesh si más adelante querés ampliar.

2. TP-Link Archer BE550 — Ideal para casas grandes o usuarios exigentes

Si tenés muchos dispositivos, jugás online, bajás archivos pesados o vivís en una casa grande, esta opción es la más sólida. Es más caro que el BE230, pero también más potente.

Más puertos y mayor alcance.

Perfecto para Wi-Fi 6E o Wi-Fi 7.

Gran rendimiento en hogares con muchos usuarios conectados.

3. Eero 6 — El más simple y práctico de instalar

Para quienes quieren “enchufar y listo”, el Eero 6 es la opción más amigable. Cuesta poco, se configura desde una app en minutos y, si tu casa crece, podés armar una red mesh.