Juan Schiaretti se someterá a una intervención cardíaca programada en la Fundación Favaloro

El exgobernador de Córdoba y diputado electo de Provincias Unidas informó que se realizará una sustitución de la válvula aórtica mediante cateterismo en la Ciudad de Buenos Aires antes de asumir su banca el 3 de diciembre.

Juan Schiaretti se realizará una intervención cardíaca mínimamente invasiva antes de asumir su banca en Diputados.

El exgobernador de Córdoba y diputado electo de Provincias Unidas, Juan Schiaretti, informó que este viernes será sometido a una intervención cardíaca en la Fundación Favaloro. El procedimiento, que fue programado y no responde a una urgencia, consiste en la sustitución de la válvula aórtica mediante cateterismo, una técnica menos invasiva que la cirugía convencional.

"Este viernes 28 seré sometido a una intervención cardíaca que consiste en la sustitución de la válvula aórtica mediante cateterismo. Por recomendación médica, el procedimiento fue programado y se realizará en la Fundación Favaloro de la ciudad de Buenos Aires", escribió este lunes en su cuenta de X.

La técnica a la que será sometido Schiaretti suele indicarse para pacientes que requieren reemplazo valvular sin recurrir a una operación a corazón abierto, lo que reduce riesgos y tiempos de recuperación.

El diputado electo viene de una gira por España, donde desarrolló "una agenda institucional" con paso por Madrid y Barcelona para "intercambiar experiencias de gestión, impulsar la cooperación internacional y posicionar a Córdoba y sus gobiernos locales en espacios globales de innovación y desarrollo".

El 3 de diciembre, Schiaretti asumirá su banca en la cámara baja tras ser elegido por el frente Provincias Unidas. En los últimos días se supo no disputará con Miguel Ángel Pichetto la conducción de un bloque que todavía no tiene nombre definido, aunque podría mantenerse Encuentro Federal.

Qué es la sustitución de la válvula aórtica mediante cateterismo, el procedimiento al que se someterá Juan Schiaretti

Conocido como TAVI o TAVR (por sus siglas en inglés), es un procedimiento mínimamente invasivo que permite reemplazar la válvula aórtica enferma sin necesidad de una cirugía a corazón abierto. Se utiliza principalmente en personas con estenosis aórtica severa, una afección en la que la válvula se estrecha y dificulta la salida de la sangre desde el corazón hacia el resto del cuerpo.

Cirugía cirujano bisturí quirófano médico operación
La sustitución de la válvula aórtica mediante cateterismo suele implicar menos riesgos, menos dolor y una recuperación más rápida que la cirugía tradicional.

El procedimiento se realiza introduciendo un catéter, generalmente a través de una arteria en la ingle, que lleva una nueva válvula montada sobre un stent. Guiado por imágenes, el catéter se avanza hasta llegar al corazón. Una vez colocada en la posición correcta, la nueva válvula se expande y desplaza la válvula dañada, permitiendo que la sangre vuelva a fluir de manera adecuada.

La TAVI ha transformado el tratamiento de la estenosis aórtica porque suele implicar menos riesgos, menos dolor y una recuperación más rápida que la cirugía tradicional. Está especialmente indicada para pacientes de edad avanzada o con condiciones que hacen riesgosa una operación convencional, aunque hoy en día también se utiliza en personas con riesgo quirúrgico bajo, según la valoración médica.

