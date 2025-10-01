Este es el perfume favorito de Nico Occhiato: a qué huele y cuánto sale

El conductor reveló cuál es la fragancia que lo acompaña a diario y que refleja su personalidad suave, moderna y con carácter propio.

A pesar de la fama, Nico Occhiato utiliza un perfume de gama media, que igual tiene gran presencia.

La figura de Nico Occhiato no se limita a su rol como conductor de Luzu TV ni a sus proyectos en el mundo del streaming. En los últimos años, también construyó una identidad pública marcada por su estilo y por esos detalles que lo hacen reconocible. Entre ellos, su perfume favorito despertó curiosidad.

Lejos de elegir una fragancia de lujo inalcanzable, Occhiato apostó por un aroma que equilibra frescura y sobriedad, pensado para hombres que buscan algo distintivo pero sin estridencias. En una publicación en redes, dejó entrever que su elección va más allá de la moda: es parte de su sello personal .

El conductor eligió The Icon, de Antonio Banderas , una fragancia que busca representar a hombres “intrépidos, creativos, originales y naturales”. Esa descripción parece encajar con la imagen que él construyó: fresca, espontánea pero con un costado elegante.

The Icon se destaca por una salida de bergamota, pomelo y pimienta negra , que le da un arranque cítrico con un toque picante. En el corazón aparecen lavanda, hojas de violeta y salvia , aportando un aire más herbal y relajado. Finalmente, la base sostiene el carácter con sándalo, ámbar oriental, musgo, pachulí y haba tonka .

El frasco acompaña el concepto: sobrio, oscuro y con líneas rectas, diseñado para transmitir modernidad y carácter sin caer en lo ostentoso. No sorprende que sea uno de los perfumes más vendidos de la marca, justamente porque equilibra intensidad con simpleza.

the-icon-perfume-nico-occhiato

Cuánto sale el perfume favorito de Nico Occhiato

La fragancia se consigue en perfumerías online y tiendas físicas en presentaciones de 100 ml. Actualmente, su precio ronda los $43.000, aunque varía según las promociones y el lugar de compra.

Si se compara con otras propuestas del mercado, The Icon ocupa un punto medio: no pertenece al segmento de lujo más exclusivo, pero tampoco es una opción de entrada. Por eso muchos lo ven como un perfume versátil, ideal para uso cotidiano pero con presencia suficiente para una salida especial.