Nicki Nicole llamó a los jóvenes a sumarse a la marcha contra la Ley de Tierras: "Están vendiendo su país"

La artista rosarina alzó su voz para pronunciarse públicamente contra la intención del oficialismo de tratar la Ley de inviolabilidad de la propiedad privada que se debatirá en el Congreso el jueves 6 de agosto.

Un día antes del debate en el Congreso y la convocatoria a la marcha, Nicki Nicole se despachó con mensajes contra la Ley

Nicki Nicole se sumó a la larga lista de artistas que rechazan categóricamente la Ley de Tierras que se debatirá este jueves en el Congreso. No solo se mostró en contra, sino que intentó concientizar a sus fanáticos y los convocó a la marcha. "Están vendiendo su país", lanzó.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la rosarina usó sus historias y nos solo republicó varias posteos de diferentes cuentas con frases contundentes, sino que en otro, envió su propio mensaje personal a los jóvenes.

Mostrándose activa en dicha red sociales, usó publicaciones de algunas cuentas tratando de concientizar y mostrarse en contra del debate que se realizará en las próximas horas . “Argentina no se vende. Ya sabemos dónde hay que estar el 6 de agosto”, “Sin Ley de Tierras, la Argentina puede dejar de ser nuestra. 13 millones de hectáreas están en manos extranjeras: equivalen al territorio de Santa Fe, Grecia, Inglaterra y 11 Islas Malvinas” y “Entregar la tierra no es negocio”, fueron los tres primeros mensajes que compartió.

Pero no quedó ahí, sino que se tomó el trabajo de compartir los puntos de encuentro de las marchas que se desarrollarán a lo largo y ancho del país, con sus respectivos horarios este jueves 6 de agosto.

Además, hizo un pedido específico y desesperado a sus fanáticos: “ Necesito a todos los jóvenes que me siguen defendiendo nuestro futuro y defendiendo nuestras tierras ! Necesito que se hagan cargo de lo que es de lo que es de ustedes y la están vendiendo, están vendiendo su país ! El 6 de agosto presentes en las calles defendiendo nuestro país”.

El claro y contundente escrito no lo hizo sobre cualquier publicación, sino eligió realizarla sobre un flyer que dice mucho: "Sin suelo donde saltar TODOS SOMOS INGLE$ES".

Emilia Mernes compartió un video de Amnistía Argentina en rechazo a la modificación de la Ley de Tierras

Emilia Mernes se sumó al debate por la modificación de la Ley de Tierras al compartir en sus historias de Instagram un video de Amnistía Argentina en rechazo al proyecto que el Senado tratará este miércoles 6 de agosto. De esa manera, la artista dejó en claro su postura frente a una iniciativa que generó una fuerte controversia.

La publicación difundida por la entrerriana lleva la consigna “Defender la tierra es defender los derechos humanos” y muestra una secuencia de paisajes de distintas regiones del país. El mensaje fue interpretado como un respaldo a la campaña impulsada por la organización en contra de los cambios que propone la iniciativa oficialista.

La cantante había sido cuestionada en otras oportunidades por no pronunciarse sobre distintos temas políticos y sociales que generaron repercusión pública, como sí lo hicieron otros colegas. Sin embargo, esta vez decidió intervenir en la discusión y expresar su posición a través de una campaña vinculada con el debate legislativo que se desarrollará en la Cámara alta.

La publicación difundida por la entrerriana lleva la consigna "Defender la tierra es defender los derechos humanos" y muestra una secuencia de paisajes de distintas regiones del país. El mensaje fue interpretado como un respaldo a la campaña impulsada por la organización en contra de los cambios que propone la iniciativa oficialista.