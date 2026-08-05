El viaje de Tini Stoessel a París que generó un revuelo inesperado y despertó sospechas El viaje a la capital francesa y un emoji particular mantienen en alerta las especulaciones sobre el futuro de la cantante y De Paul. Agregar C5N en









Tini publicó únicamente el emoji de un anillo de compromiso. Billboard

Tini Stoessel volvió a llamar la atención en el mundo mediático luego de compartir una publicación desde París que despertó todo tipo de comentarios entre sus más de 21 millones de seguidores. La cantante viajó a la capital francesa acompañada por su pera Fifi y mostró algunos momentos de su estadía, pero fue un pequeño detalle del posteo lo que reactivó las versiones sobre un posible casamiento con Rodrigo De Paul.

En las imágenes, la artista aparece recorriendo calles de la capital francesa disfrutando de un descanso con la Torre Eiffel de fondo y compartiendo un café con su mascota. Pese a eso, lo que realmente encendió las especulaciones fue el mensaje que eligió para acompañar las fotos: en lugar de un texto, Tini publicó únicamente el emoji de un anillo de compromiso, un símbolo que sus seguidores no tardaron en interpretar como una señal sobre su presente sentimental.

Redes sociales Ese simple gesto alcanzó para que las redes se llenaran de teorías en cuestión de minutos. Varios usuarios asociaron el emoji con las versiones que desde hace tiempo circulan sobre una posible boda entre la cantante y el futbolista de la Selección Argentina, y algunos llegaron a deslizar que el viaje a París podría estar vinculado a la búsqueda del vestido de novia, dado que la ciudad es una de las capitales internacionales de la moda.

Por el momento, ni Tini Stoessel ni Rodrigo De Paul realizaron declaraciones públicas para confirmar un compromiso ni dieron a conocer una eventual fecha de enlace. El llamativo emoji y el destino elegido alcanzaron, sin embargo, para mantener viva la expectativa de sus seguidores.

Redes sociales Esto dijo el papá de Rodrigo de Paul sobre el casamiento de su hijo con Tini Stoessel La pregunta que muchos querían hacerle llegó desde un lugar que nadie esperaba. Durante una entrevista en La Mañana con Moria (El Trece), Moria Casán puso sobre la mesa los rumores de boda y consultó directamente a Roberto de Paul, padre del futbolista: "¿Cómo se lleva con Tini? ¿Viene el casamiento? ¿Está contento?". Entre risas, el padre del campeón del mundo esquivó cualquier confirmación y respondió con humor: "Invitación al casamiento todavía no recibí".

Más adelante, Roberto de Paul habló del vínculo que construyó con Tini y dejó en claro la buena imagen que tiene de ella. "La conozco, es muy compañera de Rodrigo, muy tierna, muy amable, muy agradable", señaló. Y fue más lejos al describir la dinámica de la pareja: "Rodrigo se apoya mucho en Tini. Charlan mucho. Se apoyan mucho. Son muy compañeros. La veo muy centrada. Es un 10", expresó. Redes sociales Las especulaciones sobre el casamiento vienen creciendo desde hace tiempo y cobraron fuerza adicional después de que en LAM mencionaran una fecha que tendría un significado especial para el futbolista. Se trata del 18 de diciembre, día en que la Selección Argentina conquistó el Mundial de Qatar 2022 al imponerse a Francia en la recordada final.