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La Joaqui se confesó con Rosalía y habló de su ruptura con Luck Ra: "Se desencantó de mí"

La artista argentina participó del confesionario durante el tercer show que la española brindó en Buenos Aires y recordó el doloroso final de su relación con el cantante cordobés, a quien definió como una "perla muy pesada".

La Joaqui presente en el tercer show de Rosalía en Buenos Aires.

La Joaqui presente en el tercer show de Rosalía en Buenos Aires.

Instagram: /lajoaqui

La Joaqui fue una de las invitadas al confesionario que Rosalía presentó durante el penúltimo show que brindó en Buenos Aires. Allí, la cantante de RKT abrió su corazón y sorprendió al contar detalles inéditos sobre el final de su relación con Luck Ra, a quien describió con una metáfora que atravesó todo su relato.

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"Llevo toda mi vida recogiendo perlas. Cada abandono, cada traición. Cada vez que me atacaron y no me defendí. Pero hace poco conseguí una perla muy pesada", comenzó la artista. Luego aclaró que esa "perla" no representaba una mala experiencia, sino una historia de amor que terminó de manera inesperada.

La Joaqui explicó que siempre soñó con casarse y que creyó haber encontrado a "un príncipe azul". "Me enamoré ciegamente. Perdidamente. Locamente. Vi que estaba a punto de chocar y aceleré, como toda Motomami. Este príncipe azul era encantador. Es encantador, de hecho. Su encanto no se fue. Él fue quien se desencantó de mí", confesó frente a Rosalía.

Después reveló cuál fue el momento que marcó el quiebre definitivo. Según contó, su entonces pareja la invitó a un viaje que ella interpretó como la antesala de una propuesta de casamiento. "Preparé siete outfits de sorpresas románticas porque pensé que me iba a proponer matrimonio. Al cuarto día llegó la propuesta... pero era de separación", recordó.

La Joaqui reconoció la importancia de la terapia: "Tengo que estar agradecida"

Lejos de responsabilizar a Luck Ra por el desenlace, aseguró que la terapia la ayudó a cambiar la mirada sobre la ruptura. "Entendí que al que yo amo me deje de amar no lo vuelve un monstruo. Esta persona me dio tanto amor que tengo que estar agradecida. No hay buenos o malos en el amor. Hacer las cosas bien no siempre se siente bien", reflexionó.

La cantante explicó que, tras la separación, buscó entender quién había sido realmente esa "perla" que cargó durante tanto tiempo. La respuesta, aseguró, llegó después de un profundo trabajo personal junto a su psicólogo.

La Joaqui se separó de Luck Ra.

La Joaqui se separó de Luck Ra.

"Tenía tanto miedo de que me dejaran de querer que empecé a aceptar cualquier dosis de amor que no me alcanzaba. Recibía flores rojas, pero yo quería flores blancas", expresó. Finalmente, concluyó con una reflexión que fue celebrada por el público: "Entendí que mi perla era yo, porque cada vez que elegía a alguien me dejaba de elegir a mí. Y me olvidé de quién era. ¿Y vos sabés quién soy yo, Rosa? Yo soy la Joaqui, papá".

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