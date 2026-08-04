La Joaqui se confesó con Rosalía y habló de su ruptura con Luck Ra: "Se desencantó de mí" La artista argentina participó del confesionario durante el tercer show que la española brindó en Buenos Aires y recordó el doloroso final de su relación con el cantante cordobés, a quien definió como una "perla muy pesada". Agregar C5N en









La Joaqui presente en el tercer show de Rosalía en Buenos Aires. Instagram: /lajoaqui

La Joaqui fue una de las invitadas al confesionario que Rosalía presentó durante el penúltimo show que brindó en Buenos Aires. Allí, la cantante de RKT abrió su corazón y sorprendió al contar detalles inéditos sobre el final de su relación con Luck Ra, a quien describió con una metáfora que atravesó todo su relato.

"Llevo toda mi vida recogiendo perlas. Cada abandono, cada traición. Cada vez que me atacaron y no me defendí. Pero hace poco conseguí una perla muy pesada", comenzó la artista. Luego aclaró que esa "perla" no representaba una mala experiencia, sino una historia de amor que terminó de manera inesperada.

La Joaqui explicó que siempre soñó con casarse y que creyó haber encontrado a "un príncipe azul". "Me enamoré ciegamente. Perdidamente. Locamente. Vi que estaba a punto de chocar y aceleré, como toda Motomami. Este príncipe azul era encantador. Es encantador, de hecho. Su encanto no se fue. Él fue quien se desencantó de mí", confesó frente a Rosalía.

Después reveló cuál fue el momento que marcó el quiebre definitivo. Según contó, su entonces pareja la invitó a un viaje que ella interpretó como la antesala de una propuesta de casamiento. "Preparé siete outfits de sorpresas románticas porque pensé que me iba a proponer matrimonio. Al cuarto día llegó la propuesta... pero era de separación", recordó.

Barras de fuego. La Joaqui y Rosalía tienen que hacer un tema juntas pic.twitter.com/yg8kMg7W7P — Pix (@Piiixaa) August 5, 2026 La Joaqui reconoció la importancia de la terapia: "Tengo que estar agradecida" Lejos de responsabilizar a Luck Ra por el desenlace, aseguró que la terapia la ayudó a cambiar la mirada sobre la ruptura. "Entendí que al que yo amo me deje de amar no lo vuelve un monstruo. Esta persona me dio tanto amor que tengo que estar agradecida. No hay buenos o malos en el amor. Hacer las cosas bien no siempre se siente bien", reflexionó.