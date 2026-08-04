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Lali Espósito convocó a marchar contra la reforma de la Ley de Tierras: "Nos vemos en el Congreso"

La artista compartió un video para llamar a movilizarse frente al Congreso durante el tratamiento del proyecto que impulsa el Gobierno nacional.

Lali Espósito

Lali Espósito, en uno de sus shows, con un atuendo representativo de la Selección argentina. 

Redes sociales

Lali Espósito volvió a pronunciarse sobre un tema de la agenda política y esta vez expresó su rechazo a la modificación de la Ley de Tierras. A través de sus historias de Instagram, la cantante difundió un video en el que convocó a participar de la movilización prevista para este jueves frente al Congreso, cuando el Senado debatirá la iniciativa.

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En el mensaje, la intérprete invitó a sus seguidores a sumarse a la protesta y explicó los motivos de la convocatoria. "Nos encontramos el jueves en el Congreso", expresó al comienzo del video, antes de pedir acompañamiento para la manifestación en contra de la libre venta de tierras a extranjeros.

Además, Lali remarcó la importancia que, según su visión, tiene el debate legislativo y llamó a defender la soberanía del país. "Para defender nuestra tierra, el agua, los recursos estratégicos. Es muy importante que todos estemos ahí", sostuvo en el mensaje que comenzó a replicarse en las redes sociales.

No es la primera vez que la artista fija una posición sobre temas políticos y sociales. En distintas oportunidades expresó públicamente sus opiniones sobre decisiones del Gobierno y debates de interés público, una postura que volvió a ratificar con este llamado a movilizarse en rechazo a la modificación de la Ley de Tierras.

Emilia Mernes también rechazó la reforma a la Ley de Tierras

A pocas horas del debate en el Senado, Emilia Mernes también se pronunció sobre el proyecto impulsado por el Gobierno nacional. La cantante compartió en sus historias de Instagram un video de Amnistía Argentina con la consigna "Defender la tierra es defender los derechos humanos", en respaldo a la campaña que cuestiona la modificación de la Ley de Tierras.

La publicación de la entrerriana fue interpretada como una toma de posición en medio de una discusión que generó repercusión dentro y fuera del ámbito político. De esa manera, se sumó a otros artistas que en las últimas horas utilizaron sus redes sociales para manifestarse en contra de la iniciativa oficialista que tratará la Cámara alta.

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