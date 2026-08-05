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Preocupación: hospitalizaron a un famoso que sufrió un grave episodio en medio de una crisis

Fue atendido de urgencia luego de un episodio preocupante que movilizó a los servicios de emergencia. Su estado de salud ya venía siendo delicado después de dos hospitalizaciones previas en los últimos meses.

El bloguero fue rescatado sano y salvo y trasladado al hospital por el Servicio de Bomberos y Rescate.

El bloguero fue "rescatado sano y salvo" y trasladado al hospital por el Servicio de Bomberos y Rescate.

Redes sociales

El bloguero estadounidense Pérez Hilton fue hospitalizado de urgencia en la noche del martes luego de un grave episodio ocurrido durante una transmisión en vivo desde su hogar en Miami. La policía del condado de Miami-Dade se presentó en el lugar después de recibir múltiples llamadas de personas que reportaban a un individuo que mostraba actos de autolesión en las redes sociales.

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Según el comunicado oficial de la Oficina del Sheriff del Condado de Miami-Dade, el bloguero fue "rescatado sano y salvo" y trasladado al hospital por el Servicio de Bomberos y Rescate, donde recibió atención médica. En el lugar también intervino la Unidad de Respuesta a Crisis y profesionales de salud mental que brindaron apoyo a los familiares presentes.

Los representantes de Pérez Hilton, Dante Rusciolelli y Rebekah Kochan, de Golden Artists Entertainment, confirmaron estar al tanto de lo ocurrido pero reconocieron no haber podido comunicarse con él. "Hasta el momento, no hemos podido contactarlo directamente, a pesar de nuestros esfuerzos constantes por localizarlo. Nuestra principal preocupación es la salud y el bienestar de Pérez, así como el de su familia", declararon a Page Six.

El episodio se originó luego de un año en donde tuvo serias complicaciones de salud, quien en marzo había sido internado de urgencia en Las Vegas por una sepsis y un mes después volvió a ser hospitalizado por una trombosis venosa profunda en la pierna derecha, que requirió una intervención quirúrgica para extraer el coágulo.

Quién es el bloguero Pérez Hilton

Mario Armando Lavandeira Jr., conocido mundialmente como Pérez Hilton, es uno de los blogueros de espectáculos más influyentes del mundo anglosajón. Con 48 años, construyó su fama a través de un sitio web dedicado al chimento y la cultura pop, donde durante años publicó información, rumores y comentarios sobre las celebridades de Hollywood.

Su estilo deconstracturado y directo lo convirtió en una figura polarizante dentro de la industria del entretenimiento, con una base de seguidores masiva que lo siguió tanto en su blog como en sus redes sociales y en producciones audiovisuales. Con el tiempo diversificó su presencia y se consolidó como creador de contenido en distintas plataformas digitales.

En el plano personal, Pérez Hilton es padre de tres hijos menores, Mía, Mayte y Mario, a quienes tuvo mediante gestación subrogada. Su vida privada y su relación con sus hijos han sido parte habitual de los contenidos que comparte con su comunidad en redes sociales.

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