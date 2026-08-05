Qué dijo L-Gante tras el escándalo de su ex con Facundo Moyano El cantante reveló qué hizo para saber cómo está Candela Arizaga tras el episodio en Belgrano. También habló de su relación con la influencer. Agregar C5N en









El artista decidió compartir sus sensaciones tras el revuelo de la famosa con el exdiputado.

La repercusión por el confuso episodio protagonizado por Candela Arizaga y Facundo Moyano en el barrio porteño de Belgrano sumó un nuevo capítulo cuando L-Gante decidió romper el silencio y revelar cuál fue su primera reacción al enterarse de lo sucedido.

El referente de la cumbia 420 evitó alimentar la polémica, aunque dejó en claro que su principal preocupación pasó por el estado de salud de quien fue su pareja durante 2024. Según confirmó en una entrevista, el artista intentó comunicarse con la influencer apenas conoció el episodio. "Me contacté con ella, todavía no me respondió, quiero saber si está bien", expresó L-Gante, con lo que marcó distancia de cualquier especulación sobre el conflicto y enfocando sus palabras en el bienestar de Candela.

El cantante también fue consultado acerca del abogado Diego Storto, representante legal de la modelo, y descartó haber intervenido en esa elección: "No, para nada, no se lo recomendé. No fui yo. No quiero hablar mucho de la situación, con todo respeto, no me quiero meter", sostuvo en diálogo con PY, de manera que dejó en evidencia su intención de mantenerse al margen del proceso que enfrenta su expareja.

Más tarde, durante una entrevista con la periodista Majo Martino en el programa SQP, el músico amplió su testimonio con una frase que rápidamente se convirtió en uno de los títulos de la jornada: "No sé de qué sirve mi palabra, pero es una chica sana, que siempre iba al gimnasio".

Candela Arizaga y L-Gante, en la época que estaban juntos. Cómo fue la relación de L-Gante y Candela Arizaga La historia de amor entre L-Gante y Candela Arizaga se oficializó a principios de 2024, cuando el cantante decidió presentar públicamente a la influencer durante su participación en Noche al Dente. En aquel momento ambos atravesaban un gran presente sentimental y compartían con frecuencia imágenes juntos en redes sociales, aunque el romance terminó siendo mucho más breve de lo esperado y apenas duró algunos meses antes de la separación.

Con el paso del tiempo trascendió que la relación estuvo marcada por distintas tensiones personales y familiares. Diversos programas de espectáculos señalaron que el entorno del músico nunca terminó de aceptar completamente a Candela, situación que habría generado reiterados conflictos durante el noviazgo. Incluso se habló de distanciamientos, reconciliaciones y diferencias que terminaron desgastando el vínculo hasta hacerlo irreversible. Tras la ruptura, Candela Arizaga continuó desarrollando su carrera como modelo e influencer, mientras que su nombre volvió a ocupar los titulares cuando comenzaron a aparecer imágenes junto a Facundo Moyano. Testigos aseguraron que ambos compartieron una cena en un exclusivo restaurante de Puerto Madero, donde se mostraron con gestos de afecto y gran complicidad, alimentando los rumores de un nuevo romance que luego fue replicado por distintos medios de espectáculos.