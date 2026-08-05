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Preocupación por la salud de Rubén Rada: por qué fue hospitalizado en las últimas horas

El músico y compositor uruguayo atraviesa un delicado momento y por esa razón fue internado en Montevideo. La noticia llegó en medio de los preparativos para el ciclo de homenaje a la banda Tótem, previsto para octubre.

Rubén Rada fue hospitalizado por una neumonía bilateral.

Rubén Rada fue hospitalizado por una neumonía bilateral.

El legendario cantautor uruguayo Ruben Rada despertó gran preocupación entre sus fanáticos y el mundo del espectáculo luego que se diera a conocer que, en las últimas horas, fuera hospitalizado.

Con su estilo permitió abrir nuevos horizontes al género por el que logró la fama.
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El artista de 83 años ingresó a un centro de salud en Montevideo por “un cuadro respiratorio complejo”, diagnosticado con una neumonía bilateral, según confirmó el noticiero radial Informativo Sarandí durante las primeras horas de este lunes. Al mismo tiempo, con el correr de las horas, desde Telemundo de Uruguay indicaron que “está evolucionando favorablemente” y que está “de muy buen ánimo”.

El Negro Rada se mostró activo en el último tiempo ya que en los últimos días presentó su nuevo ciclo de encuentros musicales que reúne a artistas de distintos géneros y se emite a través de YouTube, llamado ¿Quién va a cantar?.

Al mismo tiempo, el músico estaba preparando el esperado el regreso de Tótem, la emblemática banda que impulsó a comienzos de la década de 1970 y que tiene previstos dos recitales, el 10 y 11 de octubre, en la Sala Zitarrosa de Montevideo. Del “grupo original”, quedan con vida el bajista Daniel “Lobito” Lagarde y el baterista Santiago Ameijenda.

En diálogo con el noticiero Subrayado, el uruguayo había adelantado que el proyecto busca “revivir la experiencia de un recital cercano”, en línea con el espíritu de las primeras presentaciones de Tótem. “Cantar esas canciones, poniendo el corazón de Totem ahí es realmente muy movilizante”, aseguró.

Preocupación por la salud de Ruben Rada

Si bien la reciente internación de Ruben Rada despertó asombro y preocupación, esta no es la primera vez que el artista enfrenta un cuadro de salud complejo.

En 2015 había sido sometido a una angioplastia coronaria y en 2017 debió ser hospitalizado durante tres días por un pico de presión. Sin embargo, el músico se mantiene plenamente activo y con una agenda que no da tregua.

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