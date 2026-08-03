El contundente descargo de Matilda Blanco tras el cruce con la diputada Karen Reichardt

La panelista de LAM discutió con la legisladora de La Libertad Avanza sobre su proyecto por la regulación de criaderos y refugios para perros y reafirmó su compromiso con la protección animal.

"Que nadie nos saque del camino", Matilda Blanco volvió a reafirmar su compromiso contra el proyecto.

La diseñadora de moda, Matilda Blanco, hizo un fuerte descargo en sus redes tras el fuerte cruce que tuvo con la disputadora de La Libertad Avanza, Karen Reichardt , para intentar discutir sobre su proyecto por la regulación de criaderos y refugios para perros.

Karen Reichardt discutió en vivo con Matilda Blanco y se fue del estudio a los gritos

A través de su cuenta de Instagram, la también panelista de LAM volvió a ratificar su compromiso por la protección animal y, sobre lo ocurrido, agradeció el respaldo que recibió. “¡Que nadie nos saque del camino! Pucho, Tuta, Tom, Gordo, Negrita, Lupina, Pipo y Stich” , escribió junto a varias fotos y videos de ella con sus perros y gatos.

En esa misma línea, la asesora de modas agradeció por los mensajes que recibió de apoyo y su forma de expresarse cuando la legisladora apareció en el programa que conduce Ángel De Brito para debatir sobre la ley que presentó la funcionaria en el Congreso de la Nación . “Todos les agradecemos el amor y el apoyo” , agregó Blanco en la misma publicación.

El fuerte cruce entre ambas se dio durante el vivo del programa en América cuando la producción invitó a la diputada para que presente su proyecto la regulación de criaderos y refugios para perros y debata con Matilda, quien milita por los derechos de los animales y la adopción. Después de unos minutos de charla, la tensión escaló tanto que la legisladora terminó cruzándose en vivo con la asesora de imagen.

“Pedile disculpas a los animales, a los proteccionistas, a los 18 millones de animales”, exigió Matilda. Frente al pedido, la legisladora no se quedó atrás y mostró su enojo: “Sos una maleducada, vos me tenés que pedir disculpas a mí”. Sin embargo, Matilda continuó con su descargo y apuntó: “Vos querés legalizar los criaderos”.

De qué se trata el proyecto que presentó Karen Reichardt en el Congreso

El proyecto de ley, impulsado por la legisladora Karen Reichardt y presentado el pasado julio en el Congreso, propone establecer un régimen nacional de presupuestos mínimos para la habilitación, control y fiscalización de criaderos, refugios, hogares de tránsito y pensionados de animales de compañía.

El mismo propone crear un Registro Nacional de Establecimientos para Animales de Compañía (RNEAC), de inscripción obligatoria y acceso público, con el objetivo de fortalecer la trazabilidad y combatir la actividad informal.

Entre los requisitos comunes para el funcionamiento de estos establecimientos hace referencia a la asistencia veterinaria, protocolos sanitarios, capacidad máxima autorizada, identificación individual de los animales y auditorías periódicas. Además, reconoce a los animales como seres sintientes y adopta el estándar internacional de las Cinco Libertades para garantizar su bienestar.

Además, entre otras medidas, prohíbe la reproducción excesiva de hembras, la utilización de animales con patologías hereditarias incompatibles con su bienestar, la separación prematura de las crías y la comercialización de animales de compañía sin habilitación ni trazabilidad sanitaria. También veta la eutanasia como método de control poblacional y promueve programas de Captura, Esterilización y Retorno (CER) para animales en situación de calle. El proyecto prevé sanciones que van desde apercibimientos y multas hasta clausuras e inhabilitaciones.