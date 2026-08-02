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Se burlaron de ella por ser bailarina de Pasión de sábado y explotó a través de las redes contra Nico Occhiato

Una bailarina del emblemático programa de cumbia fue blanco de bromas en el canal streaming de Nicolás Occhiato y encendió la polémica en redes. "Una cosa es opinar o hacer una crítica; otra muy distinta es reírse del trabajo y la pasión de alguien", expresó.

Se burlaron de ella por ser bailarina de Pasión de sábado y explotó a través de las redes contra Nico Occhiato

En Antes que Nadie (Luzu TV), se rieron del video que subió una bailarina de Pasión de Sábado donde había compartido con sus seguidores el orgullo de sus abuelos al verla triunfar en lo que ama. Kiara Aldeco no lo dejó pasar y desde sus redes disparó contra Nicolás Occhiato, encendiendo la polémica. "Una cosa es opinar o hacer una crítica; otra muy distinta es reírse del trabajo y la pasión de alguien", expresó.

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"Qué decepción ver que desde un espacio de comunicación se elija burlarse del trabajo y del esfuerzo de otra persona. Quiero aclarar que no me dedico únicamente a un solo estilo, soy una bailarina en formación constante, versátil y trabajo todos los días para seguir mejorando", comenzó Kiara aclarando en sus historias de Instagram. "No me considero la mejor, estoy lejos de eso, pero si sé el sacrificio, la disciplina y las horas que hay detrás de cada video y de cada oportunidad", continuó.

"También me sorprende que se naturalicen las risas y los comentarios despectivos hacia alguien que intenta crecer en el mundo de la danza, especialmente sabiendo lo difícil que es vivir del arte en nuestro país", lanzó la joven y añadió: "No espero que a todos les guste cómo bailo; las críticas son parte de exponerse. Lo que sí creo es que hay una diferencia entre opinar y ridiculizar públicamente a una persona. Ojalá recuerden que, además de entretener, también son comunicadores y tienen un alcance enorme sobre mucha gente".

Para terminar su descargo, la bailarina apuntó directamente contra el director del canal de streaming y apeló a sus inicios: " Nicolás Occhiato teniendo tan de cerca el mundo de la danza y sabiendo el esfuerzo, la disciplina y lo difícil que es vivir de esto, esperaba que en un espacio como el tuyo no se naturalizaran las burlas hacia una bailarina". Y remató: "Una cosa es opinar o hacer una crítica; otra muy distinta es reírse del trabajo y la pasión de alguien. Como Comunicadores, creo que tienen una responsabilidad con el mensaje que transmiten".

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