Tragedia en México: mataron a un influencer mientras transmitía en vivo El mediático se encontraba afuera de un restaurante, ubicado a metros de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, donde fue atacado mientras realizaba una transmisión en uno de los lugares más concurridos. Por Agregar C5N en









Mataron a un influencer mientras transmitía en vivo. Redes sociales

El influencer César Gastélum fue asesinado a balazos en la noche del martes mientras realizaba una transmisión en vivo para sus redes sociales. Se encontraba en la puerta de un restaurante junto a dos amigos en el estado de Sinaloa.

Dos personas que viajaban en moto se aproximaron al lugar, uno de ellos le disparó en la cabeza al creador de contenido con un arma corta y huyeron. El ataque ocurrió a las 20:15 horario local en el bulevar Enroque Sánchez Alonso, casi esquina con Josefa Ortiz de Domínguez, a metros del edificio de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGE).

El influencer César Gastélum fue asesinado la noche de este martes mientras hacía un live en Sinaloa, México. https://t.co/zJ4sXTOH2O — Real Time (@RealTimeRating) August 5, 2026 Los agresores llegaron en una moto Honda tipo doble propósito, blanca con rojo y negro. Tras el hallazgo, personal de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, junto con efectivos de la Policía Estatal y del Ejército Mexicano, trabajó en el lugar para preservar la escena y realizar las pericias correspondientes.

Luego, los restos de Gastélum fueron trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se llevará a cabo la autopsia. La Fiscalía inició una investigación para esclarecer el caso, aunque por el momento no hay detenidos ni se informó una hipótesis oficial sobre el crimen.

Quién era César Gastélum, el influencer que mataron César Gastélum era muy activo en las redes sociales. En TikTok, donde utilizaba el usuario @cesargastelum04, reunía más de 577 mil seguidores y superaba los 22,2 millones de me gusta. En Instagram también tenía una importante comunidad de 116 mil seguidores, con publicaciones sobre viajes, vehículos y distintos eventos.

Además, administraba el canal de YouTube @cesargastelum6818, que contaba con más de 16.200 suscriptores y 199 videos. Allí compartía blogs, aventuras, recopilaciones de videos virales, contenido sobre comida, reacciones y videojuegos, entre ellos GTA V. Su contenido se caracterizaba por los sketches de humor, las interpretaciones de personajes como el "Profe Alducin" y el "Padre", además de covers musicales y blogs sobre actividades cotidianas. También realizaba transmisiones en Kick bajo el alias "compasexor", donde mantenía charlas informales y emisiones temáticas junto a su comunidad.