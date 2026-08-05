"Es mala y perversa": el exnovio de Tuli Acosta se animó a contar cómo fue su relación

El influencer aprovechó la volteada para exponer en público su versión del vínculo amoroso que tuvieron años atrás. "Sufrí muchísimo", explicó.

El escándalo de Luck Ra con La Joaqui, Tuli Acosta cayó en la volteada y quedó como la enemiga pública por ser señalada como tercera en discordia . Tanto fue así que ella publicó un posteo para desmentirlo, pero su exnovio Okyy aprovechó el momento parar tirarle tierra: “Es mala y perversa”.

Okyy y Tuli Acosta tuvieron un romance fugaz que no terminó para nada bien, ella lo cuestionó por ciertas actitudes que se vieron en streams y formas de manejarse en la relación y recibió el apoyo de todos. Ante esto, Okyy se vio señalado y ahora sacó provecho del momento.

Fue entonces que disparó en un tuit que lo posicionó como víctima: "Me alegra que por fin se estén dando cuenta de quién es realmente esta mina".

" Yo sufrí muchísimo por todas las cosas que inventó de mí y terminé muy mal" , siguió. Luego fue directamente contra Tuli y lanzó una dura acusación: "Es una persona mala y perversa, capaz de hacer lo que sea para su conveniencia, con miles de caretas y 0 amor por nadie".

Algunos usuarios lo apoyaron, pero otros lo criticaron. Incluso le reclamaron que "se cuelga de cualquier cosa con tal de que le den un poco de visibilidad" y le pidieron que dejara de hacerlo. Ante la cantidad de comentarios, Okky decidió borrar su publicación. Sin embargo, las capturas del posteo comenzaron a circular y volvieron a difundirse en las redes.

El descargo de Tuli Acosta tras el escándalo de La Joaqui y Luck Ra: "Muy difícil"

La influencer utilizó sus redes sociales para desmentir categóricamente esas versiones, aclaró cuál es la verdadera relación que mantiene con Luck Ra y pidió que dejen de difundir información falsa en un momento que definió como "muy difícil" para la artista.

"No aclaré nada antes porque no lo creía necesario. Confiaba en que la palabra de Joaqui y de Facu era más que suficiente", comenzó escribiendo en una placa negra. Luego continuó puntualizando sobre la relación mantiene con el artista cordobés y reveló cómo la afecta ser señalada como tercera en discordia.

"Pero como están usando mi nombre para contar una historia que jamás existió, quiero decir que Facu es uno de mis mejores amigos hace muchos años. Entre nosotros nunca pasó absolutamente nada ni nunca va a pasar. Es una relación de amistad y siempre fue así", escribió.