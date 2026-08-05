Yisela "Yipio" Paola Pintos ganó el premio de la casa de Gran Hermano, y sorprendió a sus compañeros al recordar un tramo de su vida relacionado con su padre y las apuestas: "Para mi papá que jugaba a la timba".
La participante del reality de Telefe se quedó con la vivienda prefabricada al abrir el cofre con la llave 84 y sorprendió con una historia familiar que se transformó en su cábala.
Yisela "Yipio" Paola Pintos ganó el premio de la casa de Gran Hermano, y sorprendió a sus compañeros al recordar un tramo de su vida relacionado con su padre y las apuestas: "Para mi papá que jugaba a la timba".
La comediante es la nueva líder semanal, tras haberse llevado el premio de la vivienda prefabricada de la Edición Dorada del reality de Telefe con la llave 84, tras los intentos fallidos Yanina Zilli, Pincoya, Luana Fernández. Juanicar y Solange Abraham.
Santiago del Moro le preguntó si quería dejar algún mensaje o dedicárselo a alguien y ella no dudó: "se llo dedico a papá que es el que jugaba a la timba, papá te amo", cerró entre abrazos y lágrimas de alegría. Después se conoció que ese número era el favorito del progenitor de la uruguaya.
Yipio ganó la vivienda de Gran Hermano y se convirtió en la líder de la semana 24 en la casa. Además, tiene la inmunidad durante los próximos 7días dentro del juego. Por su parte, Del Moro le comunicó que tendrá el beneficio de poder ver las grabaciones de tres confesionarios a solas. Esto le permite saber cómo votarán algunos de sus compañeros y le da ventaja al momento de armar la placa de nominados.