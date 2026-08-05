IR A
IR A

"Para mi papá que jugaba...": el insólito mensaje Yipio tras ganar la casa de Gran Hermano

La participante del reality de Telefe se quedó con la vivienda prefabricada al abrir el cofre con la llave 84 y sorprendió con una historia familiar que se transformó en su cábala.

La comediante abrió la puerta al primer intento y ganó la casa en Gran Hermano.

La comediante abrió la puerta al primer intento y ganó la casa en Gran Hermano.

Redes sociales

Yisela "Yipio" Paola Pintos ganó el premio de la casa de Gran Hermano, y sorprendió a sus compañeros al recordar un tramo de su vida relacionado con su padre y las apuestas: "Para mi papá que jugaba a la timba".

Alfano sorprendió a Casán con sus videos de IA y se postuló para la Scaloneta.
Te puede interesar:

Graciela Alfano sorprendió a Moria Casán con videos de IA junto a Messi y Maradona: "¿Scaloni no me tiene que llamar?"

La comediante es la nueva líder semanal, tras haberse llevado el premio de la vivienda prefabricada de la Edición Dorada del reality de Telefe con la llave 84, tras los intentos fallidos Yanina Zilli, Pincoya, Luana Fernández. Juanicar y Solange Abraham.

Santiago del Moro le preguntó si quería dejar algún mensaje o dedicárselo a alguien y ella no dudó: "se llo dedico a papá que es el que jugaba a la timba, papá te amo", cerró entre abrazos y lágrimas de alegría. Después se conoció que ese número era el favorito del progenitor de la uruguaya.

Gran Hermano: Yipio es la ganadora de la semana

Yipio ganó la vivienda de Gran Hermano y se convirtió en la líder de la semana 24 en la casa. Además, tiene la inmunidad durante los próximos 7días dentro del juego. Por su parte, Del Moro le comunicó que tendrá el beneficio de poder ver las grabaciones de tres confesionarios a solas. Esto le permite saber cómo votarán algunos de sus compañeros y le da ventaja al momento de armar la placa de nominados.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Denisse Gonzáles habló sobre su salud.

La ex Gran Hermano Denisse González reveló cómo sigue su salud: "Están buscando la causa..."

Campanita se negó a abandonar la casa.

Insólito momento en Gran Hermano: fue eliminada, no quiso irse y el Big tuvo que lanzar una fuerte amenaza

Telefe se deshizo de un ciclo relacionado a Gran Hermano.

Fuerte decisión: Telefe levantó un programa del prime time por bajo rating

La influencer confesó cómo será la operación a la que se someterá próximamente.

La cirugía estética que se va a hacer Coty Romero: "Tengo 100% ganas de hacerlo"

Un participante sufrió una problema de salud en la casa más famosa.

Máxima preocupación en Gran Hermano: un participante se descompensó

Tras la agresión, Alfa y MilkyDolly tuvieron un fuerte cruce de insultos.

Polémica en un reality español: acusan a un ex–Gran Hermano de agredir a una participante

últimas noticias

Luis Caputo, ministro de Economía.

Luis Caputo tildó de "tarados" a los sectores de la oposición que "hablan de la industria" y defendió su modelo económico

Hace 7 minutos
Murió a los 60 años, Pablo Palacio, reconocido actor de la televisión y el cine argentino. 

Murió Pablo Palacio, reconocido actor de División Palermo y Homo Argentum

Hace 11 minutos
Equipos de emergencia continuaban trabajando en Kiev.

Kiev bajo fuego: una nueva oleada de ataques rusos dejó 17 muertos y al menos 44 heridos

Hace 34 minutos
Amaia Montero regresa a La Oreja de Van Gogh y tocarán en el Movistar Arena.

La Oreja de Van Gogh vuelve a Argentina con Amaia Montero: fechas y entradas

Hace 36 minutos
Nahuel Molina con la Selección argentina.

No es Cuti Romero: un futbolista de la Selección argentina está muy cerca de cambiar de equipo

Hace 51 minutos