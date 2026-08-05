"Para mi papá que jugaba...": el insólito mensaje Yipio tras ganar la casa de Gran Hermano La participante del reality de Telefe se quedó con la vivienda prefabricada al abrir el cofre con la llave 84 y sorprendió con una historia familiar que se transformó en su cábala. Agregar C5N en









La comediante abrió la puerta al primer intento y ganó la casa en Gran Hermano. Redes sociales

Yisela "Yipio" Paola Pintos ganó el premio de la casa de Gran Hermano, y sorprendió a sus compañeros al recordar un tramo de su vida relacionado con su padre y las apuestas: "Para mi papá que jugaba a la timba".

La comediante es la nueva líder semanal, tras haberse llevado el premio de la vivienda prefabricada de la Edición Dorada del reality de Telefe con la llave 84, tras los intentos fallidos Yanina Zilli, Pincoya, Luana Fernández. Juanicar y Solange Abraham.

Santiago del Moro le preguntó si quería dejar algún mensaje o dedicárselo a alguien y ella no dudó: "se llo dedico a papá que es el que jugaba a la timba, papá te amo", cerró entre abrazos y lágrimas de alegría. Después se conoció que ese número era el favorito del progenitor de la uruguaya.