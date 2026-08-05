Inesperada reconciliación entre un conductor y una modelo: la imagen que lo comprueba

Luego de las especulaciones y la propia versión de los protagonistas que derribaba la idea, se confirmó la reconciliación entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa a través de una imagen en redes sociales.

Lo curioso es que, semanas atrás, en LAM, Ángel de Brito decidió consultarle directamente a Tinelli si había retomado la relación con Milett. Según contó al aire, la pregunta fue concreta: "¿Volviste, sí o no con Milett?" . La respuesta del conductor fue inmediata y contundente: "Cero" , descartando cualquier reconciliación sentimental, aunque reconoció que mantienen diálogo y una buena relación. Esa aclaración terminó convirtiéndose en el eje de la noticia del día.

Pero a esto se le habían sumado comentarios que Tinelli dejó en publicaciones de Instagram de la modelo peruana, donde le escribió frases elogiosas como "Muy hermosa, siempre" , gesto que rápidamente se viralizó y dio origen a nuevas teorías sobre una posible segunda oportunidad. Incluso la propia Milett reconoció días atrás que ambos volvieron a comunicarse y que entre ellos "hay un cariño" , aunque evitó confirmar un regreso sentimental.

Después de esto, Tinelli compartió en sus redes sociales una foto con ella y un corazón con fuegos. Ambos sonríen felices en un restaurante de Lima. Milet reposteó la histria y no agregó ningún comentario.

La pareja inició durante el Bailando 2023 y se mantuvo por tres años, pero con distintos cortes en el medio porque no es la primera vez que se separan. Ahora confirmaron un nuevo regreso que da esperanzas.

¿Vuelve? Un famoso conductor habló de la posibilidad de que regrese un exitoso programa

Marcelo Tinelli ilusionó a sus seguidores al hablar públicamente sobre la posibilidad de un regreso del Bailando, luego de que su hija Cande lo etiquetara en sus redes sociales pidiendo la vuelta del icónico programa. Ante esto, el conductor decidió compartir el pedido y sumó su propia mirada sobre cómo podría concretarse un eventual regreso del ciclo.

Todo comenzó este lunes, cuando Cande Tinelli compartió una historia junto a un llavero con la famosa frase de Moria Casán durante su histórica pelea con Silvina Escudero, acompañada del mensaje: "Que vuelva el Bailando, el mundo lo pide". El posteo de la joven no tardó en llegar a su padre, quien decidió responder públicamente y renovar la ilusión de los fanáticos del certamen.

Marcelo Tinelli compartió la publicación de su hija y sumó una propuesta concreta sobre el formato que podría tener esta nueva edición: "Sería buenísimo hacer un Bailando a pedido del público. Donde la gente elija quiénes tendrían que participar. Como un 'Bailando: The Last Dance'". Con esta idea, el conductor dejó entrever un posible regreso pensado desde la elección directa del público para definir a los participantes del certamen.

Para sumar más expectativa al anuncio, Tinelli decidió etiquetar directamente a quienes fueron parte del histórico jurado del programa: Moria Casán, Ángel de Brito, Pampita y Marcelo Polino, consultándolos sobre su opinión al respecto: "Les consulto a los cuatro miembros del jurado a ver qué opinan". Pese a la repercusión generada por el mensaje, hasta el momento no existe una confirmación oficial sobre el regreso del ciclo, aunque el conductor no dudó en sembrar la ilusión entre sus seguidores.