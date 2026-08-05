"Las tierras argentinas no se venden": Lisandro Martínez cuestionó el proyecto impulsado por el Gobierno

El futbolista publicó en Instagram su posicionamiento sobre la modificación de la Ley de Tierras, que se tratará este jueves en el Senado. El defensor ya había manifestado su disconformidad con la represión a jubilados en el Congreso en 2025.

El defensor Lisandro Martínez volvió a usar su Instagram para manifestarse en contra del gobierno de Javier Milei y en esta oportunidad cuestionó el proyecto de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada , que se tratará este jueves en el Senado. " Las tierras argentinas no se venden!!! ", sentenció el futbolista y compartió un video de Amnistía Internacional.

Un joven le pidió una foto a Pablo Aimar en una verdulería y la respuesta se hizo viral

En el video se observan distintos paisajes de Argentina con la leyenda " defender la tierra es defender los derechos humanos ". El defensor subcampeón del mundo agregó dos emojis de caras rojas y enojadas junto a la frase que rechaza la modificación de la Ley de Tierras Rurales N°26.737, la Ley de Manejo del Fuego N°26.815, la Ley de Expropiaciones y el Código Procesal Civil y Comercial, en los procedimientos de desalojos.

Licha Martínez ya se había expresado en contra de la represión a los jubilados en el Congreso durante marzo de 2025. El deportista también había compartido un video de @shokargentina de la violencia policial contra los manifestantes junto a la frase " qué impotencia y qué vergüenza que se metan así con los jubilados ".

El jugador de Manchester United hace al menos siete años utiliza sus redes sociales para expresarse su respaldo a iniciativas sociales feministas y nacionales. En 2020, cuando se aprobó la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo había celebrado en X: " ¡#EsLey! Hoy dimos un paso enorme como país ". Además, en 2021 pidió justicia por el femicidio de Úrsula Bahillo .

"A Úrsula la asesinó su ex pareja Matías Martínez a más de 30 puñaladas, pero también la mató el caso omiso del estado ausente y de la justicia en cada una de las 18 denuncias que hizo contra su femicida y que decidieron ignorar por completo. Basta ya!! #NiUnaMenos", había pedido Licha en X.

Los tuits de Lisandro Martínez sobre Úrsula Bahillo y la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.

También suele conmemorar el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas y el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. El 2 de abril de 2019 había tuiteado "Prohibido olvidar a nuestros héroes!! Son y siempre serán #MalvinasArgentinas!!" junto a una imagen de tres soldados y las islas con los colores de la bandera argentina.

El 24 de marzo de 2020 publicó una foto de sí mismo con un pañuelo blanco con la frase "Nunca más" en letras negras y en la misma fecha de 2024 compartió un flyer y la descripción "Memoria, verdad y justicia #NuncaMás".

Los tuits de Lisandro Martínez por el 2 de abril de 2019 y el 24 de marzo de 2020.

Milei habló de la bandera de los jugadores y advirtió: "Los goles de Maradona a los ingleses no nos devolvieron las Malvinas"

El presidente Javier Milei volvió a referirse a la cuestión Malvinas, opinó sobre el recordado episodio de la bandera que mostraron los jugadores de la Selección tras el partido frente a Inglaterra en el Mundial 2026, con la leyenda "Las Malvinas son argentinas" y advirtió que la Argentina debe seguir insistiendo por la vía diplomática porque "los goles de Maradona a los ingleses no nos devolvieron" las islas.

El mandatario opinó que el fútbol "es un deporte, un juego", por lo que no debería vincularse con temas políticos: "No está bueno mezclar el agua con el aceite. Mezclar es un problema".

Aunque justificó la reacción de los jugadores argentinos por "la emocionalidad y la alegría que teníamos todos con ese partido. Mostraron la bandera, es entendible, es parte del sentimiento".

"Los jugadores lo pueden hacer, están en el campo de juego, las emociones, ok. Lo que usted no puede permitir es que eso le pase a un político. Usted no puede hacer declaraciones que son equivalentes a hacer una declaración de guerra. Eso es lo que no puede hacer. Entonces la política, en lugar de tratar de ir y rascar el fondo de la olla de manera miserable, tiene que guardar la compostura", amplió.

En ese sentido, Milei advirtió en entrevista con la periodista Mariana Brey, en el programa A la Barbarossa, que "el gol de Maradona a los ingleses, el que usted quiera de los dos, como resultado de ese gol no nos devolvieron las Malvinas, ¿eh?".

"Es decir, los mayores avances de la historia en el tema Malvinas los hemos logrado nosotros. Hemos logrado que la ONU obligue a Inglaterra a sentarse a hablar. Estados Unidos, China y una parte de los ingleses consideran que nos las tienen que devolver", completó.