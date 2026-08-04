Emilia Mernes compartió un video de Amnistía Argentina en rechazo a la modificación de la Ley de Tierras

La cantante publicó en sus redes sociales una campaña de la organización de derechos humanos, a horas del debate que el Senado llevará adelante sobre el proyecto impulsado por el Gobierno nacional.

Emilia Mernes se sumó al debate por la modificación de la Ley de Tierras al compartir en sus historias de Instagram un video de Amnistía Argentina en rechazo al proyecto que el Senado tratará este miércoles 6 de agosto. De esa manera, la artista dejó en claro su postura frente a una iniciativa que generó una fuerte controversia.

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La publicación difundida por la entrerriana lleva la consigna "Defender la tierra es defender los derechos humanos" y muestra una secuencia de paisajes de distintas regiones del país. El mensaje fue interpretado como un respaldo a la campaña impulsada por la organización en contra de los cambios que propone la iniciativa oficialista.

La cantante había sido cuestionada en otras oportunidades por no pronunciarse sobre distintos temas políticos y sociales que generaron repercusión pública, como sí lo hicieron otros colegas. Sin embargo, esta vez decidió intervenir en la discusión y expresar su posición a través de una campaña vinculada con el debate legislativo que se desarrollará en la Cámara alta.

En medio de la discusión por la modificación de la Ley de Tierras, Ca7riel también utilizó sus redes sociales para expresar su rechazo al proyecto que impulsa el Gobierno nacional. El músico compartió un video en el que cuestionó la iniciativa y lanzó una advertencia a sus seguidores sobre las consecuencias que, según su visión, podría generar la reforma.

"Defender la tierra" Emilia Mernes compartió en sus historias de Instagram un video de Amnistía Argentina en el que la organización convoca a marchar el 6 de agosto frente al Congreso en contra de la modificación de la Ley de Tierras. pic.twitter.com/dVIV0IJb5V

"Guarda que quieren vender la Patagonia", afirmó el artista en un mensaje que rápidamente comenzó a circular en las redes sociales. Con esa frase, manifestó su preocupación por la eliminación de las restricciones para la compra de tierras por parte de ciudadanos extranjeros, uno de los puntos centrales de la iniciativa.

Luego profundizó su postura con otro mensaje dirigido a quienes siguen el debate legislativo. "No te vas a dar cuenta y vas a quedar a pata y en agonía", sostuvo. Más adelante, fiel a su estilo provocador, agregó: "Cuando los gringos paguen la primera cuota te va a entrar enterota", en una nueva crítica al proyecto que será debatido en el Senado el 6 de agosto.

"Ojo que quieren vender La Patagonia"



Ca7riel criticó la venta de tierras nacionales a extranjeros y alertó: "Cuando los gringos paguen la primer cuota te va a entrar enterota".https://t.co/UgSv4IW2UV pic.twitter.com/m3fmIc0Fu6 — Corta (@somoscorta) July 30, 2026

¿Qué cambios propone la modificación de la Ley de Tierras?

El proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, impulsado por el presidente Javier Milei y el ministro Federico Sturzenegger, busca reforzar la protección constitucional del derecho de propiedad, agilizar los desalojos de inmuebles ocupados y eliminar las restricciones para la compra de tierras por parte de ciudadanos extranjeros. La iniciativa ya obtuvo dictamen y el oficialismo intentará convertirla en ley durante la sesión del Senado prevista para el 6 de agosto.

Desde el Gobierno sostienen que la reforma brindará mayor seguridad jurídica, fortalecerá el derecho de propiedad y favorecerá la llegada de inversiones. En cambio, organizaciones sociales, organismos de derechos humanos y distintos sectores de la oposición advierten que los cambios podrían facilitar la extranjerización de tierras, afectar a comunidades locales y flexibilizar los desalojos.