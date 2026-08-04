IR A
IR A

Emilia Mernes compartió un video de Amnistía Argentina en rechazo a la modificación de la Ley de Tierras

La cantante publicó en sus redes sociales una campaña de la organización de derechos humanos, a horas del debate que el Senado llevará adelante sobre el proyecto impulsado por el Gobierno nacional.

Emilia Mernes reapareció para apoyar la convocatoria contra la modificación de la Ley de Tierras.

Emilia Mernes reapareció para apoyar la convocatoria contra la modificación de la Ley de Tierras.

Redes sociales

Emilia Mernes se sumó al debate por la modificación de la Ley de Tierras al compartir en sus historias de Instagram un video de Amnistía Argentina en rechazo al proyecto que el Senado tratará este miércoles 6 de agosto. De esa manera, la artista dejó en claro su postura frente a una iniciativa que generó una fuerte controversia.

Los trabajos de Pablo Jesús Gatto como actor y director fueron reconocidos con importantes premios.
Te puede interesar:

Este actor argentino llegó a Estados Unidos sin saber inglés pero alcanzó a ser nominado a un premio de Broadway: quien es

La publicación difundida por la entrerriana lleva la consigna "Defender la tierra es defender los derechos humanos" y muestra una secuencia de paisajes de distintas regiones del país. El mensaje fue interpretado como un respaldo a la campaña impulsada por la organización en contra de los cambios que propone la iniciativa oficialista.

La cantante había sido cuestionada en otras oportunidades por no pronunciarse sobre distintos temas políticos y sociales que generaron repercusión pública, como sí lo hicieron otros colegas. Sin embargo, esta vez decidió intervenir en la discusión y expresar su posición a través de una campaña vinculada con el debate legislativo que se desarrollará en la Cámara alta.

Ca7riel alertó sobre la Ley de Tierras: "Guarda que quieren vender la Patagonia"

En medio de la discusión por la modificación de la Ley de Tierras, Ca7riel también utilizó sus redes sociales para expresar su rechazo al proyecto que impulsa el Gobierno nacional. El músico compartió un video en el que cuestionó la iniciativa y lanzó una advertencia a sus seguidores sobre las consecuencias que, según su visión, podría generar la reforma.

"Guarda que quieren vender la Patagonia", afirmó el artista en un mensaje que rápidamente comenzó a circular en las redes sociales. Con esa frase, manifestó su preocupación por la eliminación de las restricciones para la compra de tierras por parte de ciudadanos extranjeros, uno de los puntos centrales de la iniciativa.

Luego profundizó su postura con otro mensaje dirigido a quienes siguen el debate legislativo. "No te vas a dar cuenta y vas a quedar a pata y en agonía", sostuvo. Más adelante, fiel a su estilo provocador, agregó: "Cuando los gringos paguen la primera cuota te va a entrar enterota", en una nueva crítica al proyecto que será debatido en el Senado el 6 de agosto.

¿Qué cambios propone la modificación de la Ley de Tierras?

El proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, impulsado por el presidente Javier Milei y el ministro Federico Sturzenegger, busca reforzar la protección constitucional del derecho de propiedad, agilizar los desalojos de inmuebles ocupados y eliminar las restricciones para la compra de tierras por parte de ciudadanos extranjeros. La iniciativa ya obtuvo dictamen y el oficialismo intentará convertirla en ley durante la sesión del Senado prevista para el 6 de agosto.

Desde el Gobierno sostienen que la reforma brindará mayor seguridad jurídica, fortalecerá el derecho de propiedad y favorecerá la llegada de inversiones. En cambio, organizaciones sociales, organismos de derechos humanos y distintos sectores de la oposición advierten que los cambios podrían facilitar la extranjerización de tierras, afectar a comunidades locales y flexibilizar los desalojos.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Colegas, autoridades y fanáticos de todo el mundo se sumaron a las despedidas tras conocerse la noticia.

Trágica muerte: perdió la vida un reconocido actor tras sufrir un accidente en moto

Menos Multiverso y más similar a los cómics: la cuarta parte de la saga promete un Peter Parker mucho más humano.

"Spider-Man: Un nuevo día": ¿cómo es la nueva película de Marvel protagonizada por Tom Holland?

play

Ducatenzeiler sobre las teorías conspirativas del Mundial: "Los jugadores mandaron mensajes encriptados"

últimas noticias

Marcos Giles y Ángela Torres comenzaron a hacer pública su relación en Luzu TV.

Ángela Torres reveló por qué fallaban sus relaciones antes de Marcos Giles: "Fui muy tóxica"

Hace 6 minutos
Se tensa la relación entre Trump y Lula.

El gobierno de Donald Trump le revocó la visa de la embajadora de Brasil en Washington

Hace 8 minutos
Diego Spagnuolo, exdirector de ANDIS. 

Causa ANDIS: la Justicia ordenó iniciar el peritaje de los audios el 26 de agosto

Hace 11 minutos
El mercado local no logró subirse al rally internacional.

A contramano de Wall Street, los activos argentinos cerraron en rojo y subió el riesgo país

Hace 24 minutos
Claudio Barrelier, el principal acusado por el femicidio de Agostina Vega.

Caso Agostina Vega: piden detener a la madre y la hermana de Claudio Barrelier

Hace 27 minutos