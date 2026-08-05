El desesperado mensaje de Bautista Mascia por la salud de Denisse González

La preocupación crece tras un inesperado resultado médica que movilizó a sus seguidores y dejó en alerta a todos mientras esperan nuevas noticias.

El ganador del certamen en la casa más famosa hizo una publicación alusiva al estado de salud de la ex hermanita.

La preocupación crece entre los seguidores de los ex Gran Hermano, Bautista Mascia y Denisse González , luego de que el cantante compartiera un mensaje cargado de emoción por el delicado estado de salud de su pareja. La ex participante del reality continúa internada en una clínica de la Ciudad de Buenos Aires y permanece bajo observación médica mientras los profesionales analizan su evolución.

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Bautista Mascia decidió romper el silencio a través de sus redes sociales para agradecer el acompañamiento recibido durante este difícil momento. El músico uruguayo, visiblemente afectado por la situación, destacó el apoyo permanente de sus seguidores y pidió continuar enviando fuerzas para acompañar a Denisse González durante su recuperación.

“Qué suerte tenerlos siempre al firme con nosotros. En los momentos lindos, y más todavía en los que no tanto” , escribió Bautista en su cuenta de X, en una publicación donde reflejó la importancia del cariño recibido. Sus palabras generaron una fuerte reacción entre los fanáticos de la pareja, conocida popularmente como “Baunisse”, quienes expresaron mensajes de apoyo y preocupación.

El ex ganador de Gran Hermano también contó cómo atraviesan juntos este momento de incertidumbre dentro de la internación. “Más allá de todo, estamos haciéndonos compañía y sobrellevándolo de la mejor manera posible” , señaló el cantante, quien además valoró los regalos que llegaron para Denisse y el acompañamiento emocional de la comunidad que los sigue desde el reality.

Antes de finalizar su mensaje, Bautista Mascia realizó un pedido especial que conmovió a sus seguidores: “Manden su energía y a esperar que todo salga bien. Toca tener paciencia y recuperarse” . La frase se convirtió en una muestra pública de la angustia que atraviesa la pareja mientras aguardan nuevas noticias médicas sobre la evolución de Denisse González.

El posteo en X de Bautista Mascia. X @BautiMascia

Qué le pasó a Denisse González

Denisse González permanece internada desde hace varios días debido a un cuadro médico que mantiene en alerta a su entorno. Según trascendió, los estudios realizados durante la internación mostraron valores muy bajos de plaquetas, una condición que llevó a los médicos a continuar con controles estrictos y postergar el alta hasta lograr una mejor evolución.

La propia Denisse fue quien decidió actualizar su estado de salud mediante sus redes sociales para llevar tranquilidad a sus seguidores. Desde la habitación donde permanece internada explicó que los análisis todavía no arrojaban los resultados esperados y que el equipo médico continúa siguiendo de cerca cada cambio en su organismo.

“Paso a contarles cómo vengo. Hoy las plaquetas bajaron a 6.000. (Ayer estaban en 8.000). No es la noticia que esperábamos, pero seguimos peleándola y los médicos están encima de todo”, expresó Denisse González al referirse a su situación. El testimonio directo de la joven mostró la gravedad del momento, aunque también transmitió un mensaje de fortaleza frente al proceso de recuperación.

La baja cantidad de plaquetas es uno de los principales motivos por los que los especialistas mantienen la internación y continúan realizando estudios. Mientras tanto, Bautista Mascia acompaña a su pareja y la familia de Denisse permanece cerca en una etapa marcada por la incertidumbre, la espera y el apoyo de miles de seguidores que conocieron su historia de amor en la televisión argentina.