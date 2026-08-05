Top 10 de las personas más ricas del mundo, según el último ranking de Forbes Se renovó la nómina con grandes fortunas financieras e importantes variaciones en un podio global. Por Agregar C5N en









La lista de los 10 hombres más ricos de todo el planeta.

El listado global de multimillonarios elaborado por Forbes atravesó marcadas variaciones patrimoniales debido a la fuerte volatilidad de los mercados financieros. Pese a registrar un severo retroceso mensual en su patrimonio personal tras el desplome bursátil de sus principales compañías, Elon Musk se mantiene firme en la cima del podio como el hombre más acaudalado del planeta con un patrimonio cercano a los 690.000 millones de dólares, ubicándose muy por encima del resto de los magnates globales.

Los vaivenes accionarios provocaron reacomodamientos significativos en las posiciones principales de la tabla de posiciones económica. Jeff Bezos logró escalar hasta la tercera ubicación impulsado por el repunte operativo de Amazon, acumulando unos 278.000 millones de dólares y desplazando a Sergey Brin. Por su parte, el cofundador de Google, Larry Page, se consolidó firmemente en el segundo puesto global con una fortuna estimada en los 292.000 millones de dólares.

El origen de los cambios patrimoniales se debió fundamentalmente a la caída en las valuaciones bursátiles del sector tecnológico. Las acciones de SpaceX sufrieron un duro retroceso del 37% luego de su salida a la bolsa, lo que recortó en unos 320.000 millones de dólares la participación de Musk. A ese panorama se le sumó la contracción del 26% en los títulos de Tesla tras presentar balances trimestrales por debajo de las previsiones del mercado financiero, restándole otros 43.000 millones de dólares.

A pesar de las marcadas pérdidas mensuales registradas por el líder de la nómina, el panorama general reafirma la supremacía de los empresarios estadounidenses al frente de las grandes fortunas mundiales. Aunque el patrimonio de Elon Musk perforó la barrera de los 700.000 millones de dólares por primera vez en varios meses, su liderazgo se sostiene con una brecha holgada frente a sus competidores en la carrera por el capital global.

Las 10 personas más ricas del mundo, según Forbes La más reciente actualización del listado global publicada al 1 de agosto de 2026 dejó al descubierto las valuaciones actuales de los mayores patrimonios del planeta. A pesar de los marcados retrocesos y la volatilidad que afectó a varios sectores clave, las diez fortunas más acaudaladas continúan concentrando un volumen de capital extraordinario, distribuidas de la siguiente manera:

Elon Musk – 690.000 millones de dólares. Larry Page – 292.000 millones. Jeff Bezos – 278.000 millones. Sergey Brin – 269.000 millones. Michael Dell – 229.000 millones. Mark Zuckerberg – 191.000 millones. Jensen Huang – 174.000 millones. Larry Ellison – 168.000 millones. Bernard Arnault – 146.000 millones. Warren Buffett – 145.000 millones.