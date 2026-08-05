5 de agosto de 2026 Inicio
En Vivo

El Vaticano confirmó la visita del Papa León XIV a la Argentina

El sumo pontífice visitará Buenos Aires, Córdoba y Luján entre el 8 y el 11 de noviembre. También recorrerá Uruguay y Perú. "Constituye un acto de enorme trascendencia espiritual e institucional", celebraron desde el Gobierno.

Por
El Vaticano confirmó la visita del Papa León XIV a la Argentina

El Vaticano confirmó este miércoles que el papa León XIV realizará una visita oficial a la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre, como parte de una gira por Sudamérica que también incluirá escalas en Uruguay y Perú.

El mensaje de Javier Milei tras la confirmación de que el papa León XIV visitará Argentina
Te puede interesar:

El mensaje de Milei tras la confirmación de que el papa León XIV visitará Argentina

La información fue difundida a través de un comunicado publicado en el sitio oficial de la Santa Sede Vatican News, donde se precisó que el viaje apostólico se desarrollará del 6 al 17 de noviembre, tras aceptar las invitaciones formuladas por los jefes de Estado y las autoridades eclesiásticas de los tres países.

Según el anuncio oficial, el itinerario comenzará en Uruguay, donde el Pontífice permanecerá del 6 al 8 de noviembre y visitará las ciudades de Montevideo, Paysandú y Florida.

Posteriormente, llegará a la Argentina, donde permanecerá del 8 al 11 de noviembre. Durante su estadía recorrerá Buenos Aires, Córdoba y Luján, uno de los principales centros de peregrinación del país.

La gira concluirá en Perú, con actividades entre el 11 y el 17 de noviembre. Allí visitará Lima, Chiclayo, Cuzco y Pucallpa. Desde el Vaticano señalaron además que el programa detallado del viaje será difundido más adelante.

El Gobierno celebró la visita del Papa a la Argentina

Minutos después de conocerse la confirmación de la visita del Papa León XIV a la Argentina, el canciller Pablo Quirno realizó una publicación en sus redes sociales para celebrar la noticia.

"Hace algunos meses tuve el honor de entregar personalmente al Santo Padre la invitación del Presidente de la Nación para visitar la Argentina. Hoy recibimos con enorme alegría la confirmación de esa Visita Apostólica", expresó.

"El Papa León visitará Argentina del 8 al 11 de Noviembre. Continuaremos trabajando junto a la Santa Sede para que sea una visita histórica para todos los argentinos", completó el funcionario.

La última visita de un Papa a la Argentina

La última vez que un Papa visitó la Argentina fue en abril de 1987, cuando Juan Pablo II realizó su segundo viaje al país. En esa oportunidad encabezó una intensa agenda pastoral que incluyó celebraciones multitudinarias en distintas provincias.

Previamente, el pontífice polaco ya había estado en territorio argentino en junio de 1982, en plena Guerra de Malvinas, en una visita extraordinaria destinada a transmitir un mensaje de paz.

Desde entonces, ningún otro Papa volvió a visitar la Argentina. Ni Benedicto XVI ni Francisco viajaron al país durante sus respectivos pontificados, por lo que la llegada de León XIV pondrá fin a una espera de casi cuatro décadas.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El Gobierno celebró la visita del Papa León XIV al país: Un acontecimiento de enorme trascendencia espiritual

El Gobierno celebró la visita del Papa León XIV al país: "Un acontecimiento de enorme trascendencia espiritual"

El papa León XIV visitará Argentina.

El papa León XIV visitará a Argentina en noviembre: cómo será el itinerario de la histórica visita

El Papa León XIV expresó su preocupación por la crisis migratoria en Ceuta y pidió soluciones de paz

El Papa León XIV expresó su preocupación por la crisis migratoria en Ceuta y pidió soluciones de paz

Mataron a un influencer mientras transmitía en vivo.

Tragedia en México: mataron a un influencer mientras transmitía en vivo

Fabi Diniz de Queiroz Pilate es la primera mujer trans en asumir como promotora de Justicia en Brasil. 

Brasil nombró por primera vez a una mujer trans como fiscal del Ministerio Público

Moderna inició el ensayo de la vacuna contra el ébola.

Vacuna contra el ébola: Moderna inició su primer ensayo en humanos

Rating Cero

El público de Rosalía cantó: La Patria no se vende. 

En pleno show de Rosalía, el público rechazó la modificación de la Ley de Tierras: "La patria no se vende"

La artista colombiana recreó su meme y fue furor.

Shakira rompió internet: recreó su icónico meme de la computadora

La Joaqui presente en el tercer show de Rosalía en Buenos Aires.

La Joaqui se confesó con Rosalía y habló de su ruptura con Luck Ra: "Se desencantó de mí"

Lali Espósito, en uno de sus shows, con un atuendo representativo de la Selección argentina. 

Lali Espósito convocó a marchar contra la reforma de la Ley de Tierras: "Nos vemos en el Congreso"

Eva Bargiela habló sobre escándalo que atraviesa su exmarido, Facundo Moyano.

Eva Bargiela habló sobre la detención de su exmarido Facundo Moyano: qué dijo

Alfano sorprendió a Casán con sus videos de IA y se postuló para la Scaloneta.

Graciela Alfano sorprendió a Moria Casán con videos de IA junto a Messi y Maradona: "¿Scaloni no me tiene que llamar?"

últimas noticias

La Corte respaldala cobertura de un medicamento más económico si su efecto es similar.

Las prepagas ya no tendrán que cubrir los medicamentos más caros tras un fallo de la Corte Suprema

Hace 17 minutos
El mensaje de Javier Milei tras la confirmación de que el papa León XIV visitará Argentina

El mensaje de Milei tras la confirmación de que el papa León XIV visitará Argentina

Hace 49 minutos
Mataron a un influencer mientras transmitía en vivo.

Tragedia en México: mataron a un influencer mientras transmitía en vivo

Hace 59 minutos
El Gobierno celebró la visita del Papa León XIV al país: Un acontecimiento de enorme trascendencia espiritual

El Gobierno celebró la visita del Papa León XIV al país: "Un acontecimiento de enorme trascendencia espiritual"

Hace 1 hora
play
Juan Pablo II visitó la Argentina en 1987. 

Cuándo fue la última vez que un Papa visitó Argentina

Hace 1 hora