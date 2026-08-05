El Vaticano confirmó la visita del Papa León XIV a la Argentina

El sumo pontífice visitará Buenos Aires, Córdoba y Luján entre el 8 y el 11 de noviembre. También recorrerá Uruguay y Perú. "Constituye un acto de enorme trascendencia espiritual e institucional", celebraron desde el Gobierno.

El Vaticano confirmó este miércoles que el papa León XIV realizará una visita oficial a la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre , como parte de una gira por Sudamérica que también incluirá escalas en Uruguay y Perú.

El mensaje de Milei tras la confirmación de que el papa León XIV visitará Argentina

La información fue difundida a través de un comunicado publicado en el sitio oficial de la Santa Sede Vatican News, donde se precisó que el viaje apostólico se desarrollará del 6 al 17 de noviembre, tras aceptar las invitaciones formuladas por los jefes de Estado y las autoridades eclesiásticas de los tres países.

Según el anuncio oficial, el itinerario comenzará en Uruguay, donde el Pontífice permanecerá del 6 al 8 de noviembre y visitará las ciudades de Montevideo, Paysandú y Florida.

Posteriormente, llegará a la Argentina, donde permanecerá del 8 al 11 de noviembre. Durante su estadía recorrerá Buenos Aires, Córdoba y Luján , uno de los principales centros de peregrinación del país.

La gira concluirá en Perú, con actividades entre el 11 y el 17 de noviembre. Allí visitará Lima, Chiclayo, Cuzco y Pucallpa. Desde el Vaticano señalaron además que el programa detallado del viaje será difundido más adelante.

El Gobierno celebró la visita del Papa a la Argentina

Minutos después de conocerse la confirmación de la visita del Papa León XIV a la Argentina, el canciller Pablo Quirno realizó una publicación en sus redes sociales para celebrar la noticia.

"Hace algunos meses tuve el honor de entregar personalmente al Santo Padre la invitación del Presidente de la Nación para visitar la Argentina. Hoy recibimos con enorme alegría la confirmación de esa Visita Apostólica", expresó.

"El Papa León visitará Argentina del 8 al 11 de Noviembre. Continuaremos trabajando junto a la Santa Sede para que sea una visita histórica para todos los argentinos", completó el funcionario.

Hace algunos meses tuve el honor de entregar personalmente al Santo Padre la invitación del Presidente de la Nación para visitar la Argentina.



Hoy recibimos con enorme alegría la confirmación de esa Visita Apostólica.



El Papa León visitará Argentina del 8 al 11 de Noviembre.… pic.twitter.com/xtPALCwigg — Pablo Quirno (@pabloquirno) August 5, 2026

La última visita de un Papa a la Argentina

La última vez que un Papa visitó la Argentina fue en abril de 1987, cuando Juan Pablo II realizó su segundo viaje al país. En esa oportunidad encabezó una intensa agenda pastoral que incluyó celebraciones multitudinarias en distintas provincias.

Previamente, el pontífice polaco ya había estado en territorio argentino en junio de 1982, en plena Guerra de Malvinas, en una visita extraordinaria destinada a transmitir un mensaje de paz.

Desde entonces, ningún otro Papa volvió a visitar la Argentina. Ni Benedicto XVI ni Francisco viajaron al país durante sus respectivos pontificados, por lo que la llegada de León XIV pondrá fin a una espera de casi cuatro décadas.