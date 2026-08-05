Ley de Tierras: desde Emilia Mernes hasta Lali Espósito, qué famosos se pronunciaron en contra del proyecto

Distintas figuras del mundo de la cultura y la música rechazaron la iniciativa y convocan a movilizarse este 6 de agosto frente al Congreso.

Este jueves el Senado debatirá en el Congreso la reforma de la Ley de Tierras impulsada por el Gobierno de Javier Mile i, pero en rechazo de la iniciativa varias figuras de la cultura argentina se pronunciaron en contra del proyecto y se sumaron en la convocatoria a la marcha.

Nicki Nicole llamó a los jóvenes a sumarse a la marcha contra la Ley de Tierras: "Están vendiendo su país"

En las últimas horas un borrador que advierte cambios en el porcentaje de las tierras rurales que los extranjeros pueden adquirir circuló por varias terminales. En el texto original impulsado por Sturzenegger se proponía eliminar por completo las restricciones, instancia que fue rápidamente repelida por las gobernaciones, por lo que Bullrich se vio obligada a rearmar el texto y presentó el proyecto final que el oficialismo tratará y pretenderá aprobar este jueves.

El nuevo texto advierte una suba del 15 al 25% de la superficie de cada territorio prevista para ventas , al tiempo que dio a conocer que “las personas jurídicas, las agrupaciones de colaboración, las uniones transitorias de empresas y todos los vínculos asociativos que tengan participación estatal directa o indirecta van a necesitar el aval conjunto de la Nación y de las provincias”, cumpliendo con el pedido de los mandatarios.

En este punto, el artículo 25 de la norma advierte que toda adquisición de tierras rurales por parte de personas humanas o jurídicas extranjeras deberá ser inscripta en el registro inmobiliario de cada provincia consignando en un asiento especial los datos y la nacionalidad del adquirente.

Todo esto hizo alzar la voz de varios artistas y famosos mostrándose en contra de esta iniciativa y, a través de sus cuentas personales de redes sociales mostraron su postura sin pelos en la lengua.

Los famosos que se pronunciaron en contra de la Ley de Tierras

Una de las artistas que nunca se queda callada y que da su opinión sin importar el hate es sin dadas Lali Espósito. A través de sus historias de Instagram, la cantante difundió un video en el que convocó a participar de la movilización prevista para este jueves frente al Congreso, cuando el Senado debatirá la iniciativa. “Para defender nuestra tierra, el agua, los recursos estratégicos. Es muy importante que todos estemos ahí”, indicó.

Instagram: /lali (captura de video)

Otras que siempre se muestra activa en lo que respecta a temas sociales y culturales es Dolores Fonzi. La actriz compartió una publicación en la que hace referencia al gesto que tuvieron los jugadores de la Selección argentina durante al Mundial 2026 tras el partido ante Inglaterra. “Defendamos el territorio, ahora afuera de la cancha. La tierra no se vente, no se quema, no se desaloja”.

Tampoco pudo faltar Malena Pichot que habló directo a la cámara, pero con su fiel estilo de humor. “Seguro que estas al tanto de que el 6 de agosto en el Congreso se debate una Ley que lo quiere es habilitar la venta indiscriminada de tierras a los extranjeros”, indicó e hizo referencia a una intención de compra de tierras en Estados Unidos, donde aclaró que obviamente no se puede hacer ya que “tiene restricciones y protegen sus recursos. Hace como los yankees, protege tu tierra”.

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También Ca7riel y Dillom, enviaron sus mensajes claros y concisos. El rapero posteó una foto de él con una bandera argentina donde se lee “la Patria no se vende. 6/8”. En tanto el músico que hace un dúo musical junto a Paco Amoroso lanzó: “Escuchame una cosa: guarda que quieren vender la Patagonia y no te vas a dar cuenta y vas a quedar a pata y en agonía. Y cuando los gringos paguen la primera cuota te va a entrar entero”.

Martín Cirio utilizó su transmisión en vivo para convocar a una movilización y cuestionó la iniciativa impulsada por el Gobierno y expresó su rechazo con un fuerte mensaje: “El jueves se va a debatir si permitimos que vendan el país. Muchas banderas de las Malvinas, pero ahora es el momento de defender el país. Nos vemos el 6 en el Congreso”.

“Hola, buenas. ¿Cómo les va? Estaba pensando en algo importantísimo que es lo que va a pasar el 6 de agosto. Muchas veces la gente se preocupa más por quién dice las cosas que por escuchar qué se está diciendo”, dio un breve discurso Juana Molina y luego agregó: “No es porque vos estés de acuerdo con un Gobierno o con otro que tengas que estar de acuerdo con todo lo que hace. Lo importante es que esto no se haga. Tenemos que unirnos para protestar contra algo que es absurdo y que no tiene retorno. Si esto se hace, nos va a perjudicar a todos”.

Otras de las artistas que se pronunció y sorprendió a más de uno porque suele mantenerse al margen de las opiniones públicas es Emilia Mernes. En su cuenta personal de Instagram decidió repostear la publicación de Amnistía.

La publicación difundida por la entrerriana lleva la consigna "Defender la tierra es defender los derechos humanos" y muestra una secuencia de paisajes de distintas regiones del país. El mensaje fue interpretado como un respaldo a la campaña impulsada por la organización en contra de los cambios que propone la iniciativa oficialista.

Por otra parte, durante el tercer show de Rosalía en Buenos Aires, los fanáticos comenzaron a cantar y mostraron un cartel que se leía “la patria no se vende” en rechazo a la modificación de la Ley de Tierras y recibió el apoyo de la española quien desde el escenario acompañó el reclamo y los arengó.

El público de Rosalía cantó: "La Patria no se vende". X: @AntoBartolozzi

Las que también se sumaron en las últimas horas son Nicki Nicole, y desde Francia, Tini Stoessel mandaron su mensaje claro y libres de dudas.

La rosarina usó sus historias y republicó varios posteos de diferentes cuentas con frases contundentes como “Argentina no se vende. Ya sabemos dónde hay que estar el 6 de agosto”, “Sin Ley de Tierras, la Argentina puede dejar de ser nuestra. 13 millones de hectáreas están en manos extranjeras: equivalen al territorio de Santa Fe, Grecia, Inglaterra y 11 Islas Malvinas” y “Entregar la tierra no es negocio”.

Pero en otra publicación hizo un pedido específico y desesperado a sus fanáticos: “Necesito a todos los jóvenes que me siguen defendiendo nuestro futuro y defendiendo nuestras tierras! Necesito que se hagan cargo de lo que es de lo que es de ustedes y la están vendiendo, están vendiendo tu país! El 6 de agosto presentes en las calles defendiendo nuestro país”.

Mientras que Tini eligió subir una imagen con la bandera argentina flameando y la frase corta, pero concisa: “La Patria no se vende”.

Además, el jugador de Manchester City, Lisandro Martínez, uno de lo pocos futbolistas argentino que da su opinión pública, no fue la excepción y en su cuenta de Instagram mandó su mensaje, en línea con los artistas, en rechazo del tratado de la ley. También usando el video de Amnistía escribió junto a un emoticón de cara enojada "Las tierras argentinas no se venden".