5 de agosto de 2026 Inicio
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A qué hora juega Boca vs. Estudiantes de La Plata, por el Torneo Clausura: formaciones y cómo verlo en vivo

El Xeneize hará de local en el Estadio Tomás Adolfo Ducó, ya que aún no se terminó el reacondicionamiento en el césped de La Bombonera. Para este encuentro, se espera que Rodolfo Arruabarrena haga algunas modificaciones en el equipo.

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Boca va por una victoria contra el PIncha.

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A qué hora juega Boca vs. Estudiantes de La Plata, por el Torneo Clausura: formaciones y cómo verlo en vivo

Boca y Estudiantes jugarán este miércoles en el Estadio Tomás Adolfo Ducó correspondiente al encuentro postergado por la segunda fecha del Torneo Clausura, por la Zona A.

Rodolfo Arruabarrena, DT de Boca.
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Para este cotejo, el Vasco realizaría algunos cambios respecto al enfrentamiento ante los chilenos, teniendo en cuenta que están dentro de una seguidilla de siente encuentros en agosto. Para ello, el apuntado para darle descanso es Sebastián Villa, que desde que volvió jugó siempre y todavía no logró explotar, junto a Miguel Merentiel, quien no ha tenido las mejores prestaciones en lo que va del semestre.

En la última línea, Leandro Lozano volvería al lateral derecho por Dylan Gorosito y Malcom Braida ingresaría por izquierda para darle descanso a Lautaro Blanco. En tanto, la gran novedad aparecería en la zaga: Lautaro Di Lollo seguiría de titular, ganándole la pulseada a Nicolás Figal.

En mitad de la cancha, el reemplazante del colombiano sería Milton Delgado para probar otra variante en la mitad de la cancha y que el ex – Independiente Rivadavia sea una opción más explosiva en el complemento del juego. En cuanto a la delantera, Milton Delgado estaría entre el 11 ideal para reemplazar al uruguayo.

Por su parte, el Pincha viene de una goleada de 3 a 0 ante Defensa y Justicia, sus primeros puntos en el torneo ya que en el debut cayó por 2 a 0 de local ente Independiente.

Con la intención de seguir en la senda de la victoria, Alexander Medina realizará solo un cambio obligado en el equipo para jugar en Parque Patricios, pese a que el fin de semana visita a Deportivo Riestra en la previa del duelo de octavos de la Copa Libertadores ante Universidad Católica.

El arquero, Fernando Muslera, quedó completamente descartado para enfrentar el conjunto de La Ribera tras presentar un cuadro febril. Su lugar lo ocupará Fabricio Iacovich, arquero surgido de las inferiores del club.

Boca vs. Estudiantes: a qué hora es y cómo verlo en vivo

  • Hora: 19
  • Televisión: TNT Sports Premium
  • Árbitro: Nazareno Arasa
  • VAR: Silvio Trucco
  • Estadio: Tomás Adolfo Ducó

Boca vs. Estudiantes: probables formaciones

  • Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Malcom Braida; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Tomás Aranda; Leonel Flores y Milton Giménez. DT: Rodolfo Arruabarrena.

  • Estudiantes: Fabricio Iacovich; Eric Meza, Santiago Núñez, Tomás Palacios, Gastón Benedetti; Ezequiel Piovi, Alexis Castro, Joaquín Tobio Burgos; Tiago Palacios, Fabricio Pérez y Guido Carrillo. DT: Alexander Medina.

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