A qué hora juega Boca vs. Estudiantes de La Plata, por el Torneo Clausura: formaciones y cómo verlo en vivo El Xeneize hará de local en el Estadio Tomás Adolfo Ducó, ya que aún no se terminó el reacondicionamiento en el césped de La Bombonera. Para este encuentro, se espera que Rodolfo Arruabarrena haga algunas modificaciones en el equipo. Por Agregar C5N en









Boca va por una victoria contra el PIncha. Redes sociales

Boca y Estudiantes jugarán este miércoles en el Estadio Tomás Adolfo Ducó correspondiente al encuentro postergado por la segunda fecha del Torneo Clausura, por la Zona A.

El Xeneize llega a este encuentro en un flojo momento: en el torneo todavía no pudo ganar en el ámbito local y solo cosechó una sola unidad. Aunque, el inicio de Rodolfo Arruabarrena haya tenido ese traspié, logró la clasificación a los octavos de final de la Copa Argentina y, además, consiguió una sufrida clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana luego de superar por penales a O´Higgins de Chile.

Para este cotejo, el Vasco realizaría algunos cambios respecto al enfrentamiento ante los chilenos, teniendo en cuenta que están dentro de una seguidilla de siente encuentros en agosto. Para ello, el apuntado para darle descanso es Sebastián Villa, que desde que volvió jugó siempre y todavía no logró explotar, junto a Miguel Merentiel, quien no ha tenido las mejores prestaciones en lo que va del semestre.

En la última línea, Leandro Lozano volvería al lateral derecho por Dylan Gorosito y Malcom Braida ingresaría por izquierda para darle descanso a Lautaro Blanco. En tanto, la gran novedad aparecería en la zaga: Lautaro Di Lollo seguiría de titular, ganándole la pulseada a Nicolás Figal.

En mitad de la cancha, el reemplazante del colombiano sería Milton Delgado para probar otra variante en la mitad de la cancha y que el ex – Independiente Rivadavia sea una opción más explosiva en el complemento del juego. En cuanto a la delantera, Milton Delgado estaría entre el 11 ideal para reemplazar al uruguayo.