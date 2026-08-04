IR A
IR A

En pleno show de Rosalía, el público rechazó la modificación de la Ley de Tierras: "La patria no se vende"

Durante el tercer recital de la artista española en Buenos Aires, los asistentes entonaron un cántico contra el proyecto que el Senado debatirá este jueves. La intérprete se sumó al reclamo y arengó a la gente desde el escenario.

El público de Rosalía cantó: La Patria no se vende. 

El público de Rosalía cantó: "La Patria no se vende". 

X: @AntoBartolozzi

El tercer recital de Rosalía en el Movistar Arena de Buenos Aires también estuvo marcado por un mensaje político. Mientras avanzaba el espectáculo, el público comenzó a cantar "La patria no se vende" en rechazo a la modificación de la Ley de Tierras que debatirá el Senado. Desde el escenario, la artista española acompañó el reclamo y arengó a los asistentes.

El palito de Lali a Rosalía.
Te puede interesar:

Nadie lo vio: el palito encubierto de Lali a Rosalía en medio del show en el Movistar Arena

El momento quedó registrado en decenas de videos que los espectadores compartieron en las redes sociales. La consigna se escuchó en distintos sectores del estadio y se viralizó automáticamente, en medio de la fuerte discusión que despertó el proyecto impulsado por el Gobierno nacional.

La expresión del público se produjo a menos de 48 horas del debate sobre la modificación de la Ley de Tierras, que propone, entre otros cambios, eliminar las restricciones para la compra de tierras por parte de ciudadanos extranjeros. La iniciativa generó cuestionamientos de organizaciones sociales, organismos de derechos humanos y distintos referentes del ámbito cultural.

En las últimas horas, varios artistas también fijaron posición sobre el tema mediante publicaciones en sus redes sociales. Entre ellos estuvieron Lali Espósito, que convocó a marchar frente al Congreso, y Emilia Mernes, quien compartió una campaña de Amnistía Argentina en rechazo a la modificación de la norma.

La Joaqui recordó su separación de Luck Ra en el confesionario de Rosalía

Durante el mismo espectáculo, Rosalía volvió a abrir su tradicional confesionario e invitó al escenario a La Joaqui. La cantante de RKT sorprendió al relatar el final de su relación con Luck Ra y aseguró que el artista "se desencantó" de ella, en un emotivo relato que conmovió al público presente.

La intérprete recordó que creyó haber encontrado a su "príncipe azul" e incluso pensó que recibiría una propuesta de casamiento durante un viaje que realizaron juntos. Sin embargo, reveló que aquella conversación fue para concretar una separación y concluyó con una reflexión: "Entendí que al que yo amo me deje de amar no lo vuelve un monstruo. Esta persona me dio tanto amor que tengo que estar agradecida.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Ángela Torres y Rosalía en el confesionario del primer show de la española en Argentina.

Ángela Torres se confesó con Rosalía y reveló un detalle inédito sobre un ex: "Me hizo perder..."

La Joaqui, Ángela Torres y Nicke Nicole estuvieron en el Movistar Arena para ver a Rosalía.

Noche de chicas: la salida de La Joaqui con Ángela Torres y Nicki Nicole para ir a ver a Rosalía

El pedido de disculpas de Rosalía al público argentino en su primer show en Buenos Aires.

En su primer show en Argentina, Rosalía reconoció su error y se quebró al pedir disculpas: "Tremenda cagada"

Rosalía en Buenos Aires: sus imágenes se hicieron virales.

Video: en medio de la polémica, Rosalía recorrió Buenos Aires y la reacción de los fans sorprendió

Rosalia presenta este sábado su primer show en Argentina.

A horas del primer show de Rosalía en Argentina: las llamativas prohibiciones que deberán cumplir los fans

Rosalía, escondida de los argentinos.

Descubrieron a Rosalía en un bodegón en Chacarita: las imágenes del momento

últimas noticias

El público de Rosalía cantó: La Patria no se vende. 

En pleno show de Rosalía, el público rechazó la modificación de la Ley de Tierras: "La patria no se vende"

Hace 2 horas
La artista colombiana recreó su meme y fue furor.

Shakira rompió internet: recreó su icónico meme de la computadora

Hace 2 horas
La Joaqui presente en el tercer show de Rosalía en Buenos Aires.

La Joaqui se confesó con Rosalía y habló de su ruptura con Luck Ra: "Se desencantó de mí"

Hace 2 horas
Quirno respondió a la decisión de Brasil con un comunicado.

El Gobierno calificó de "unilateral" e "ideológica" la decisión de Brasil de retirar a su embajador

Hace 2 horas
Candela Arizaga, la joven de 23 años que es novia de Facundo Moyano.

El abogado de Candela Arizaga confirmó que "consumió cocaína suministrada por Facundo Moyano"

Hace 3 horas