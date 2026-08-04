En pleno show de Rosalía, el público rechazó la modificación de la Ley de Tierras: "La patria no se vende" Durante el tercer recital de la artista española en Buenos Aires, los asistentes entonaron un cántico contra el proyecto que el Senado debatirá este jueves. La intérprete se sumó al reclamo y arengó a la gente desde el escenario. Agregar C5N en









El público de Rosalía cantó: "La Patria no se vende". X: @AntoBartolozzi

El tercer recital de Rosalía en el Movistar Arena de Buenos Aires también estuvo marcado por un mensaje político. Mientras avanzaba el espectáculo, el público comenzó a cantar "La patria no se vende" en rechazo a la modificación de la Ley de Tierras que debatirá el Senado. Desde el escenario, la artista española acompañó el reclamo y arengó a los asistentes.

El momento quedó registrado en decenas de videos que los espectadores compartieron en las redes sociales. La consigna se escuchó en distintos sectores del estadio y se viralizó automáticamente, en medio de la fuerte discusión que despertó el proyecto impulsado por el Gobierno nacional.

“La patria no se vende”



Rosalía se sumó al cántico del público en su tercer show en Buenos Aires, Argentina.



@AntoBartolozzihttps://t.co/rVas9DrDHy pic.twitter.com/Q6WMmEsoU8 — Corta (@somoscorta) August 5, 2026 La expresión del público se produjo a menos de 48 horas del debate sobre la modificación de la Ley de Tierras, que propone, entre otros cambios, eliminar las restricciones para la compra de tierras por parte de ciudadanos extranjeros. La iniciativa generó cuestionamientos de organizaciones sociales, organismos de derechos humanos y distintos referentes del ámbito cultural.

En las últimas horas, varios artistas también fijaron posición sobre el tema mediante publicaciones en sus redes sociales. Entre ellos estuvieron Lali Espósito, que convocó a marchar frente al Congreso, y Emilia Mernes, quien compartió una campaña de Amnistía Argentina en rechazo a la modificación de la norma.

La Joaqui recordó su separación de Luck Ra en el confesionario de Rosalía Durante el mismo espectáculo, Rosalía volvió a abrir su tradicional confesionario e invitó al escenario a La Joaqui. La cantante de RKT sorprendió al relatar el final de su relación con Luck Ra y aseguró que el artista "se desencantó" de ella, en un emotivo relato que conmovió al público presente.

Barras de fuego. La Joaqui y Rosalía tienen que hacer un tema juntas pic.twitter.com/yg8kMg7W7P — Pix (@Piiixaa) August 5, 2026 La intérprete recordó que creyó haber encontrado a su "príncipe azul" e incluso pensó que recibiría una propuesta de casamiento durante un viaje que realizaron juntos. Sin embargo, reveló que aquella conversación fue para concretar una separación y concluyó con una reflexión: "Entendí que al que yo amo me deje de amar no lo vuelve un monstruo. Esta persona me dio tanto amor que tengo que estar agradecida.