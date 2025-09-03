Nicki Nicole confirmó su separación de Lamine Yamal: ¿por un tercero en discordia? La cantante rosarina terminó su romance con el futbolista de FC Barcelona luego de menos de 2 semanas y sorprendió.







Nicki Nicole terminó su relación amorosa con Lamine Yamal. Redes sociales

La cantante rosarina Nicki Nicole confirmó su separación de Lamine Yamal y las preguntas no tardaron en aparecer, por lo que rápidamente se aseguró que la razón principal fue por un tercero en discordia.

Tras apenas 13 días en pareja, Nicole y Yamal se encargaron de confirmar que su relación amorosa llegó a su fin, razón por la cual eliminaron todas las publicaciones en las que aparecían juntos. Pero, lo que le faltó por quitar a la rosarina fue un comentario del futbolista en su más reciente posteo, donde él escribió: "Superestrella".

Y esto no fue lo único, sino que en las últimas horas surgieron fuertes rumores vinculados a un posible tercero en discordia por el lado de la cantante. En esta ocasión, aseguraron que la artista de 25 años comenzó un romance con Franco Mastantuono, el joven de 18 años que recientemente se incorporó a Real Madrid y ahora se encuentra con la Selección argentina para la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas.

Nicki Nicole Mastantuono Nicki Nicole estaría en una relación amorosa con Franco Mastantuono. Redes sociales Lo cierto es que todavía no hay nada confirmado y se deberá esperar para conocer novedades oficiales sobre este tema, ya que incluso el breve vínculo que tuvo con Lamine Yamal recién se confirmó luego de varias filtraciones de paparazzis. Pero, esta sería una nueva noticia muy fuerte para el mundo de Mastantuono, quien luego de dejar River Plate no ha hecho más que dar pasos agigantados en su carrera.

