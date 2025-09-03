IR A
IR A

Nicki Nicole confirmó su separación de Lamine Yamal: ¿por un tercero en discordia?

La cantante rosarina terminó su romance con el futbolista de FC Barcelona luego de menos de 2 semanas y sorprendió.

Nicki Nicole terminó su relación amorosa con Lamine Yamal.

Nicki Nicole terminó su relación amorosa con Lamine Yamal.

Redes sociales

La cantante rosarina Nicki Nicole confirmó su separación de Lamine Yamal y las preguntas no tardaron en aparecer, por lo que rápidamente se aseguró que la razón principal fue por un tercero en discordia.

La Tora contó qué pasó con el cantante de cumbia.
Te puede interesar:

El drama de La Tora tras su separación de Maxi Kilates: "Faltó..."

Tras apenas 13 días en pareja, Nicole y Yamal se encargaron de confirmar que su relación amorosa llegó a su fin, razón por la cual eliminaron todas las publicaciones en las que aparecían juntos. Pero, lo que le faltó por quitar a la rosarina fue un comentario del futbolista en su más reciente posteo, donde él escribió: "Superestrella".

Y esto no fue lo único, sino que en las últimas horas surgieron fuertes rumores vinculados a un posible tercero en discordia por el lado de la cantante. En esta ocasión, aseguraron que la artista de 25 años comenzó un romance con Franco Mastantuono, el joven de 18 años que recientemente se incorporó a Real Madrid y ahora se encuentra con la Selección argentina para la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas.

Nicki Nicole Mastantuono
Nicki Nicole estaría en una relación amorosa con Franco Mastantuono.

Nicki Nicole estaría en una relación amorosa con Franco Mastantuono.

Lo cierto es que todavía no hay nada confirmado y se deberá esperar para conocer novedades oficiales sobre este tema, ya que incluso el breve vínculo que tuvo con Lamine Yamal recién se confirmó luego de varias filtraciones de paparazzis. Pero, esta sería una nueva noticia muy fuerte para el mundo de Mastantuono, quien luego de dejar River Plate no ha hecho más que dar pasos agigantados en su carrera.

La impresionante transformación de Nicki Nicole: un asombroso antes y después

Desde que Nicki Nicole irrumpió en la música con tan solo 18 años, su imagen fue objeto de constante análisis por parte de sus seguidores. Hoy, con 25 años, sigue encabezando listas, agotó nueve funciones en el Movistar Arena y se prepara para una nueva gira por España. En paralelo a su éxito artístico, su transformación física generó debates: fotos que comparan su rostro actual con el de sus inicios despertaron comentarios sobre posibles retoques estéticos como perfilado facial, rinomodelación y aumento de labios, aunque la artista nunca confirmó haberse sometido a cirugías.

Nicki Nicole
Del trap al pop, Nicki Nicole combina éxito musical, presencia internacional y una imagen que nunca deja de renovarse.

Del trap al pop, Nicki Nicole combina éxito musical, presencia internacional y una imagen que nunca deja de renovarse.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

De bailar clásico a encender pistas en Ibiza: la vida de Victoria Whynot

La artista contó que no pudo viajar al exterior con su hija por decisión de su expareja.
play

Cazzu denunció públicamante a Christian Nodal porque no la dejó viajar con su hija: "Yo trabajo de lo mismo que él"

Miguel Ángel Prosi, papá biológico de L-Gante, se mostró indignado por el entorno de su hijo

La fuerte acusación del papá de L-Gante sobre el entorno de su hijo: "Le comen el cerebro"

Charly García adelantó una colaboración con Sting que se lanzará en octubre

El inesperado anuncio de Charly García junto a Sting que sorprendió a todos los fanáticos

play

Lowrdez Fernández: "Bandana me cambió la vida"

La pareja se mostró otra vez junta a 20 años de su mediática relación.

¿Hay reconciliación? Shakira cantó Un día de enero y Antonito de la Rúa estaba en el show

últimas noticias

La industria automotriz produjo 13,8% menos que un año atrás

La producción de autos cayó 13,8% interanual

Hace 10 minutos
La Tora contó qué pasó con el cantante de cumbia.

El drama de La Tora tras su separación de Maxi Kilates: "Faltó..."

Hace 11 minutos
play

Martín Menem cuestionó la visita de Jorge Rial y Mauro Federico a Diputados: "Fue un encuentro informal"

Hace 13 minutos
La obra estaba en poder de la familia Kadgien.

Mar del Plata: recuperan un cuadro que había sido robado por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial

Hace 15 minutos
La Ciudad apelará el fallo que restituye el traslado de cartoneros desde el Conurbano

La Ciudad apelará el fallo que restituye el traslado de cartoneros desde el Conurbano

Hace 32 minutos