Taylor Swift rompió un récord mundial con The Life of a Showgirl: de qué se trata La cantante estadounidense se llevó una sorpresiva marca en Spotify luego del lanzamiento de su último álbum.







Taylor Swift volvió a romper récords con su música: ahora con The Life of a Showgirl. @Spotify en X

La cantante estadounidense Taylor Swift rompió un récord mundial con el álbum The Life of a Showgirl, su último lanzamiento en Spotify que no tardó en hacerse tendencia entre sus millones de fanáticos, tal y como sucede hace años con todos sus discos.

A través de sus redes sociales, la plataforma de streaming reveló: "The Life of a Record-Breaker (La vida de una rompedora de récords). El 3 de octubre de 2025, The Fate of Ophelia de Taylor Swift se convirtió en la canción más reproducida en un solo día en la historia de Spotify". Así, si bien no informaron cuál era la anterior dueña de esa marca, dejaron en claro que la cantante de 35 años es la nueva propietaria.

Y esto no fue lo único, sino que luego agregaron: "El 3 de octubre, The Life of a Showgirl de Taylor Swift se convirtió en el álbum más reproducido en Spotify en un solo día en lo que va de 2025". En este caso, no se trata de un récord mundial, sino que es algo más actual que no deja de ser muy valioso, ya que la posiciona como la artista más esperada del año.

Taylor Swift récords The Life of a Showgirl Spotify 2025 Taylor Swift sumó dos nuevos récords con The Life of a Showgirl. @Spotify en X

Luego de tres días desde el lanzamiento de The Life of a Showgirl, las reproducciones totales de las doce canciones ya están disponibles en Spotify y quedó en claro cuáles fueron las favoritas de los fans. En esta ocasión, el podio quedó compuesto de la siguiente manera: The Fate of Ophelia (65 millones), Opalite (49 millones) y Elizabeth Taylor (47 millones).