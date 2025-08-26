De Rosario a Barcelona: ¿cómo comenzó el romance entre Nicki Nicole y Lamine Yamal?

La cantante argentina Nicki Nicole y el joven futbolista del Barcelona, Lamine Yamal, dejaron atrás los rumores y confirmaron públicamente su relación con una foto cargada de gestos románticos. La imagen, compartida en redes sociales, mostró globos, rosas y una torta que sirvieron como telón de fondo para blanquear un vínculo que venía siendo tema de conversación desde hacía semanas.
Esta unión entre referentes de la música urbana y del fútbol europeo generó un fuerte interés en medios y seguidores. Ella, una de las voces más influyentes de la nueva generación, y él, la gran promesa del club catalán con apenas 18 años, conforman una pareja que rápidamente se quedó con la atención de sus fanáticos. La oficialización puso fin a especulaciones que crecían a medida que ambos dejaban pistas en público y en privado.
Entre rumores, apariciones conjuntas y señales en redes sociales, la relación fue tomando forma hasta volverse evidente. Los detalles de cómo se conocieron y en qué momento decidieron mostrarse juntos alimentan la curiosidad de sus seguidores, que siguen de cerca cada paso de esta historia.
Lamine Yamal Nicki Nicole
Instagram
Cómo surgió el romance entre Nicki Nicole y Lamine Yamal
Las versiones más firmes apuntan a que el acercamiento entre Nicki Nicole y Lamine Yamal comenzó en julio, cuando la artista fue vista en la celebración del cumpleaños número 18 del futbolista. En ese momento, la rosarina se encontraba en Europa por compromisos laborales, y la química entre ambos habría sido inmediata. Incluso, seguidores atentos detectaron que el jugador utilizaba como fondo de pantalla en su teléfono una foto de la cantante.
Lamine Yamal celular Nicki Nicole
Con el correr de las semanas, las señales se multiplicaron. A inicios de agosto, la intérprete asistió al partido amistoso que disputó el FC Barcelona contra el Como 1907 de Italia en el Estadi Johan Cruyff. Vestida con los colores azulgranas, fue vista en la tribuna, y al finalizar el encuentro se la vio marcharse junto al delantero, lo que reforzó aún más las sospechas de un romance en ciernes.
Nicki Nicole Lamine Yamal familia
Nicki Nicole vio el partido junto a la familia del jugador del Barcelona, Lamine Yamal
La confirmación definitiva llegó días después con la publicación de Lamine Yamal en redes sociales, donde ambos posaron en un escenario adornado con flores, globos y una gran torta. La foto, que rápidamente se viralizó, sorprendió por lo directa de la declaración, ya que hasta ese momento ninguno de los dos se había pronunciado sobre la relación.
La respuesta de Nicki no tardó en llegar. La cantante compartió la publicación en sus propias Stories de Instagram y sumó varios emojis de corazones en llamas, un gesto que terminó de sellar la oficialización de su vínculo.