IR A
IR A

Wos vuelve a la música con un show en el Estadio Obras: cuándo y dónde comprar las entradas

El cantante Valentín Oliva anunció un nuevo recital luego de mucho tiempo fuera de los escenarios y con precios accesibles para todos.

Wos anunció su vuelta a la música.

Wos anunció su vuelta a la música.

Redes sociales
Nicki Nicole vuelve a Rosario para dar un emotivo show.
Te puede interesar:

Nicki Nicole vuelve a Rosario: anunció un show sinfónico por los 300 años de la ciudad

A través de su cuenta de Instagram, el propio Wos confirmó su recital y expresó: "No vamo' a escatimar una alegría... Nos vemos en Obras". Junto con esto, agregó que las entradas saldrán a la venta en dos fechas distintas, ya que primero será la preventa exclusiva Naranja X (martes 7 a las 12:00) y luego llegará la venta general (miércoles 8 a las 12:00).

La misma se realizará exclusivamente en la plataforma CoolCo Tickets (ticketing.coolco.io/tickets-ar/es/wos-en-obras), donde los precios con cargos de servicio incluidos serán los siguientes:

  • Platea Norte (General): $86.250.
  • Campo (General): $57.500.
  • Campo (Preventa 2): $51.750.
  • Campo (Preventa 1): $46.000.
  • Popular Este/Oeste (General): $40.250.
  • Popular Este/Oeste (Preventa 1): $34.500.
Wos precios Estadio Obras 2025
Los precios de Wos permiten que muchos interesados puedan ir a verlo.

Los precios de Wos permiten que muchos interesados puedan ir a verlo.

Con respecto al contenido del show, la propia organización se encargó de revelar sobre qué tratará. "El Estadio Obras será testigo de un espectáculo arrollador: un viaje musical y poético que sigue consagrando a Wos como punta de lanza, no solo como un exponente del rap y la música urbana, sino como un verdadero artista integral, dueño de una voz generacional que trasciende fronteras", adelantaron para la sorpresa de los fans.

Taylor Swift rompió un récord mundial con The Life of a Showgirl: de qué se trata

La cantante estadounidense Taylor Swift rompió un récord mundial con el álbum The Life of a Showgirl, su último lanzamiento en Spotify que no tardó en hacerse tendencia entre sus millones de fanáticos, tal y como sucede hace años con todos sus discos.

Taylor Swift The Life of a Showgirl
Taylor Swift volvió a romper récords con su música: ahora con The Life of a Showgirl.

Taylor Swift volvió a romper récords con su música: ahora con The Life of a Showgirl.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Soda Stereo ﻿vuelve al ruedo con cinco shows en Argentina y una gira mundial.

Soda Stereo adelantó que hará una gira mundial: qué países estarán incluidos

Soda Stereo vuelve a la música de forma sorpresiva.

Soda Stereo anunció su vuelta a la música y darán un nuevo show especial

Taylor Swift lanzó su duodécimo álbum de estudio. 

Ya está disponible el nuevo álbum de Taylor Swift, "The Life of a Showgirl": cuándo llega a los cines

La vida de Flor Alvarez es digna de una serie o una película. 
play

De vivir en la calle a ser ovacionada en los escenarios: la historia de superación de Flor Alvarez

últimas noticias

Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Trump publicó su primer video en TikTok y le habló a los jóvenes: "Me deben una"

Hace 20 minutos
play

Axel Kicillof, sobre el show musical de Milei en el Movistar Arena: "Están afuera de la realidad"

Hace 20 minutos
La China Suárez y Pampita tenían un buen vínculo para criar a sus hijos.

Quiebre total entre la China Suárez y Pampita: cómo seguirá su familia ensamblada

Hace 31 minutos
Hay dos argentinos entre los favoritos de las apuestas suecas para el Nobel de Literatura

Hay dos argentinos entre los favoritos de las apuestas suecas para el Nobel de Literatura

Hace 41 minutos
play

Cristian Ritondo, sobre la renuncia de José Luis Espert: "Era difícil hacer campaña con él"

Hace 1 hora