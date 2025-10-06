Wos vuelve a la música con un show en el Estadio Obras: cuándo y dónde comprar las entradas

El cantante Valentín Oliva anunció un nuevo recital luego de mucho tiempo fuera de los escenarios y con precios accesibles para todos.

El cantante Valentín Oliva , conocido popularmente como Wos , vuelve a la música con un show en el Estadio Obras programado para el jueves 27 de noviembre , algo muy esperado por sus fanáticos luego de una larga ausencia. La espera llega a su fin con entradas accesibles para todos .

A través de su cuenta de Instagram, el propio Wos confirmó su recital y expresó: " No vamo' a escatimar una alegría... Nos vemos en Obras ". Junto con esto, agregó que las entradas saldrán a la venta en dos fechas distintas , ya que primero será la preventa exclusiva Naranja X ( martes 7 a las 12:00 ) y luego llegará la venta general ( miércoles 8 a las 12:00 ).

La misma se realizará exclusivamente en la plataforma CoolCo Tickets (ticketing.coolco.io/tickets-ar/es/wos-en-obras), donde los precios con cargos de servicio incluidos serán los siguientes:

Con respecto al contenido del show, la propia organización se encargó de revelar sobre qué tratará. "El Estadio Obras será testigo de un espectáculo arrollador: un viaje musical y poético que sigue consagrando a Wos como punta de lanza, no solo como un exponente del rap y la música urbana, sino como un verdadero artista integral, dueño de una voz generacional que trasciende fronteras", adelantaron para la sorpresa de los fans.

