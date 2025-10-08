IR A
IR A

Confirmado: Richard Ashcroft abrirá los shows de Oasis en River

El reconocido músico británico, ex líder de The Verve, subirá al escenario del Monumental los días 15 y 16 de noviembre antes de los hermanos Gallagher.

Richard Ashcroft se presentó en Argentina en 2016.

Richard Ashcroft se presentó en Argentina en 2016.

Los fanáticos argentinos de la música británica tienen una doble razón para celebrar. A la esperada reunión de Oasis en el país, se suma la confirmación de Richard Ashcroft como el artista invitado para abrir sus dos presentaciones. Los hermanos Liam y Noel Gallagher subirán al escenario del estadio de River Plate los días 15 y 16 de noviembre, en el marco de su trascendental gira de regreso.

A pesar de su crecimiento, asegura que la forma de llevar mi música sigue siendo igual.
Te puede interesar:

El renacer de Malandro de América: cuenta por qué va al psicólogo y asegura que "no podés ser chorro y artista al mismo tiempo"

El reconocido músico británico, célebre por su rol como frontman de la icónica banda The Verve, será el encargado de calentar motores ante la multitud que colmará el estadio. Ashcroft, con una sólida carrera solista y un repertorio que abarca décadas de rock alternativo, ofrecerá un repaso por su trayectoria, incluyendo los himnos que lo consagraron a nivel mundial, como "Bittersweet Symphony", "Lucky Man" y "The Drugs Don't Work".

La posibilidad de esta visita ya venía circulando en las semanas previas, alimentada por las propias declaraciones del artista. Recientemente, Ashcroft había manifestado su interés en regresar a la región, destacando la fervorosa base de seguidores que posee. "La mayoría de mis seguidores son de Sudamérica, lo creas o no son de Chile y Argentina y están como ‘por favor ven a Sudamérica’", expresó en una entrevista con The Chris Evans Breakfast Show.

En aquella conversación radial, el cantante de 54 años se había referido específicamente a la posibilidad de unirse a la gira de Oasis en el hemisferio sur, aludiendo a "un pequeño rumor y algunas charlas que tal vez me pueda unir a algunas fechas en Sudamérica".

Además de su pasión por la música, Ashcroft es un conocido aficionado al fútbol, un vínculo que ha manifestado en relación con sus visitas a Argentina. El músico confesó un deseo particular ligado a su show: “Me encantaría tener puesta mi camiseta de Maradona en el estadio de River Plate, haciendo Bittersweet Symphony”.

Esta no será la primera vez de Richard Ashcroft en Argentina. En 2016 formó parte del Personal Fest y ofreció un show propio en el Gran Rex.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Unas 250 mil personas disfrutaron del show sinfónico de Nicki Nicole en Rosario

Histórico show sinfónico de Nicki Nicole y Baglietto: cantaron ante 250 mil personas en el Monumento a la Bandera

Louta fue el telonero argentino de Taylor Swift en Argentina.

Louta confesó cómo llegó a ser telonero de Taylor Swift: "Nos conocimos en una fiesta"

Gustavo Cordera suspendió sus shows en el interior y denunció falta de garantías institucionales

Gustavo Cordera suspendió sus shows en el interior y denunció falta de "garantías institucionales"

Wos anunció su vuelta a la música.

Wos vuelve a la música con un show en el Estadio Obras: cuándo y dónde comprar las entradas

Taylor Swift volvió a romper récords con su música: ahora con The Life of a Showgirl.

Taylor Swift rompió un récord mundial con The Life of a Showgirl: de qué se trata

Louis Tomlinson será el primero de One Direction﻿ en venir a Argentina tras la muerte de Liam Payne.

Louis Tomlinson anunció su regreso a Argentina a días del aniversario de la muerte de Liam Payne

últimas noticias

Estos son los resultados del sorteo del miércoles 8 de octubre de 2025.

Quini 6: resultados del sorteo 3.311 del miércoles 8 de octubre de 2025

Hace 17 minutos
Resultados del Loto Plus del miércoles 8 de octubre de 2025.

Loto Plus: resultado del sorteo 3820 del miércoles 8 de octubre de 2025

Hace 18 minutos
Leandro Paredes le dio un último adiós a Miguel Ángel Russo.

Leandro Paredes despidió a Miguel Ángel Russo: "Gracias por luchar hasta el último día"

Hace 22 minutos
Miguel Ángel Russo murió a los 69 años de edad.

Miguel Ángel Russo será velado este jueves en la Bombonera: cuáles son los horarios y hasta cuándo dura la despedida

Hace 37 minutos
Milei y Trump, y una gran relación bilateral.

Milei felicitó a Trump tras el acuerdo entre Israel y Hamas y pidió que le den el Premio Nobel de la Paz

Hace 1 hora