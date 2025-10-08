Confirmado: Richard Ashcroft abrirá los shows de Oasis en River El reconocido músico británico, ex líder de The Verve, subirá al escenario del Monumental los días 15 y 16 de noviembre antes de los hermanos Gallagher.







Richard Ashcroft se presentó en Argentina en 2016.

Los fanáticos argentinos de la música británica tienen una doble razón para celebrar. A la esperada reunión de Oasis en el país, se suma la confirmación de Richard Ashcroft como el artista invitado para abrir sus dos presentaciones. Los hermanos Liam y Noel Gallagher subirán al escenario del estadio de River Plate los días 15 y 16 de noviembre, en el marco de su trascendental gira de regreso.

El reconocido músico británico, célebre por su rol como frontman de la icónica banda The Verve, será el encargado de calentar motores ante la multitud que colmará el estadio. Ashcroft, con una sólida carrera solista y un repertorio que abarca décadas de rock alternativo, ofrecerá un repaso por su trayectoria, incluyendo los himnos que lo consagraron a nivel mundial, como "Bittersweet Symphony", "Lucky Man" y "The Drugs Don't Work".

La posibilidad de esta visita ya venía circulando en las semanas previas, alimentada por las propias declaraciones del artista. Recientemente, Ashcroft había manifestado su interés en regresar a la región, destacando la fervorosa base de seguidores que posee. "La mayoría de mis seguidores son de Sudamérica, lo creas o no son de Chile y Argentina y están como ‘por favor ven a Sudamérica’", expresó en una entrevista con The Chris Evans Breakfast Show.

En aquella conversación radial, el cantante de 54 años se había referido específicamente a la posibilidad de unirse a la gira de Oasis en el hemisferio sur, aludiendo a "un pequeño rumor y algunas charlas que tal vez me pueda unir a algunas fechas en Sudamérica".

Además de su pasión por la música, Ashcroft es un conocido aficionado al fútbol, un vínculo que ha manifestado en relación con sus visitas a Argentina. El músico confesó un deseo particular ligado a su show: “Me encantaría tener puesta mi camiseta de Maradona en el estadio de River Plate, haciendo Bittersweet Symphony”.

Esta no será la primera vez de Richard Ashcroft en Argentina. En 2016 formó parte del Personal Fest y ofreció un show propio en el Gran Rex.