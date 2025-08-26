El misterioso collar de diamantes que usó Nicki Nicole: ¿es regalo de Lamine Yamal? Tras confirmar su romance con una foto, la cantante lució una exquisita pieza de joyería con diamantes que llamó la atención de sus seguidores. Los rumores no tardaron en llegar y apuntaron al jugador del Barcelona como el autor del regalo.







Ambos confirmaron su romance con un posteo en las historias de Instagram.

Tras la confirmación del romance en redes sociales, un detalle en la vestimenta de Nicki Nicole llamó la atención a sus seguidores: un lujoso collar de diamantes, que lució durante el festejo de su cumpleaños número 25. Muchos de ellos supusieron que era un regalo de su nueva pareja Lamine Yamal.

Nicki Nicole compartió en sus redes sociales varias imágenes de su festejo de cumpleaños, entre ellas una que se la ve posando y acomodando un costoso collar dorado, con forma de una muñeca y una "N", decorado con diamantes.

Nicki Nicole collar 26-8-25 Captura video de Nicki Nicole el día de su cumpleaños. El clip no pasó desapercibido entre sus seguidores, quienes comenzaron a sospechar que este collar fue un regalo de su pareja, el jugador del FC. Barcelona Lamine Yamal. El joven deportista, de 18 años, subió una historia a su Instagram donde se lo ve sentado junto a Nicki, con una torta, ramos de rosas y ambos sonriendo a la cámara.