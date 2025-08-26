IR A
IR A

El misterioso collar de diamantes que usó Nicki Nicole: ¿es regalo de Lamine Yamal?

Tras confirmar su romance con una foto, la cantante lució una exquisita pieza de joyería con diamantes que llamó la atención de sus seguidores. Los rumores no tardaron en llegar y apuntaron al jugador del Barcelona como el autor del regalo.

Ambos confirmaron su romance con un posteo en las historias de Instagram. 

Ambos confirmaron su romance con un posteo en las historias de Instagram. 

Tras la confirmación del romance en redes sociales, un detalle en la vestimenta de Nicki Nicole llamó la atención a sus seguidores: un lujoso collar de diamantes, que lució durante el festejo de su cumpleaños número 25. Muchos de ellos supusieron que era un regalo de su nueva pareja Lamine Yamal.

Megan Fox se sinceró sobre las cirugías que se sometió a lo largo de su carrera.
Te puede interesar:

La impresionante transformación de Megan Fox: así se veía antes de los retoques

Nicki Nicole compartió en sus redes sociales varias imágenes de su festejo de cumpleaños, entre ellas una que se la ve posando y acomodando un costoso collar dorado, con forma de una muñeca y una "N", decorado con diamantes.

Nicki Nicole collar 26-8-25
Captura video de Nicki Nicole el día de su cumpleaños.

Captura video de Nicki Nicole el día de su cumpleaños.

El clip no pasó desapercibido entre sus seguidores, quienes comenzaron a sospechar que este collar fue un regalo de su pareja, el jugador del FC. Barcelona Lamine Yamal. El joven deportista, de 18 años, subió una historia a su Instagram donde se lo ve sentado junto a Nicki, con una torta, ramos de rosas y ambos sonriendo a la cámara.

Muchos seguidores sospecharon también que el autor de ese collar sería Víctor Rodríguez, quien tiene un estilo de diseño muy parecido y le regaló varias piezas a Yamal.

Noticias relacionadas

Somos dos pibes con muchos sueños y muchas ganas, resumen. 

Roze, el dúo de Parque Avellaneda que llega al Ópera: "En el show va a estar todo el barrio"

Fuerte crítica de un integrante de Airbag a la nueva película de Francella: Es de envidioso pegarle a un cura villero

Fuerte crítica de un integrante de Airbag a la nueva película de Francella: "Es de envidioso pegarle a un cura villero"

últimas noticias

El pueblo cobra especial relevancia durante diciembre, cuando celebra su tradicional Festival Provincial del Quesillo.

Turismo en Argentina: el pequeño pueblito del norte con un festival para probar vinos, dulces, licores y quesillo

Hace 11 minutos
Estas cascadas de un pueblo de Córdoba atraen a miles de turistas, año tras año.

Viajar a Córdoba: el pueblito con unas cascadas que todos deben conocer

Hace 14 minutos
Nico Vázquez le comentó una foto a Gimena Accardi.

En medio del escándalo por infidelidad, Nico Vázquez le comentó una foto a Gimena Accardi

Hace 22 minutos
Durante su visita a una mezquita, la actriz decidió llevar un atuendo respetuoso pero con estilo.

El look con escote de la China Suárez para visitar la mezquita en Estambul

Hace 27 minutos
play

Junín, una ciudad dividida por la obra pública parada por el Gobierno

Hace 42 minutos