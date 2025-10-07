IR A
Louta confesó cómo llegó a ser telonero de Taylor Swift: "Nos conocimos en una fiesta"

El cantante reveló cómo fue el detrás de escenas para convertirse en el artista nacional elegido para el show previo a The Eras Tour.

Louta fue el telonero argentino de Taylor Swift en Argentina.

Taylor Swift volvió a romper récords con su música: ahora con The Life of a Showgirl.
Taylor Swift rompió un récord mundial con The Life of a Showgirl: de qué se trata

Durante su visita al programa Terapia Picante, Louta fue consultado por cómo llegó a ser parte de The Eras Tour y sorprendió con su anécdota. "Pasó algo muy loco que yo la conozco a Taylor en Nueva York, coincidimos en una fiesta, muy loco. Era la casa de un pintor, un amigo mío, y cae Taylor. En la mesa se da, compu, de repente el chabón empieza a mostrarle videos míos a Taylor", comenzó por revelar.

Al ingresar en los detalles, recordó: "Creo que le mostró No te comas la peli, que es el video que está el piano. Y Taylor se empieza a cebar. Dice 'a ver otro', empezamos a ver videos de Taylor y me dice 'Teloneate el show de River', una locura". Esto generó la sorpresa del entrevistador y la rápida viralización del clip en redes sociales, ya que había mucho misterio con respecto a esta situación.

La DESOPILANTE anécdota de cómo LOUTA conoció a TAYLOR SWIFT @LOUTA Programa completo disponible en youtube

En los shows en cuestión, cantó sus hits más emblemáticos: Quereme, Ayer Te Vi y Uacho, entre otras, además de invitar a Blair para que lo acompañe en el escenario. Todo esto provocó que la propia Taylor Swift le dedique unas cariñosas palabras durante sus recitales: "Soy muy afortunada porque tengo increíbles teloneros. Por favor, aplaudamos al increíble primer artista que vieron hoy, Louta".

Taylor Swift rompió un récord mundial con The Life of a Showgirl: de qué se trata

La cantante estadounidense Taylor Swift rompió un récord mundial con el álbum The Life of a Showgirl, su último lanzamiento en Spotify que no tardó en hacerse tendencia entre sus millones de fanáticos, tal y como sucede hace años con todos sus discos.

Taylor Swift The Life of a Showgirl
Taylor Swift volvió a romper récords con su música: ahora con The Life of a Showgirl.

