Louta confesó cómo llegó a ser telonero de Taylor Swift: "Nos conocimos en una fiesta"

El cantante Jaime James, conocido popularmente como Louta, confesó cómo llegó a ser telonero de Taylor Swift en The Eras Tour y tomó a todos por sorpresa casi dos años después de lo que fue aquel show en el estadio de River Plate, donde también estuvo Sabrina Carpenter, hoy ya consagrada como una estrella mundial.
Durante su visita al programa Terapia Picante, Louta fue consultado por cómo llegó a ser parte de The Eras Tour y sorprendió con su anécdota. "Pasó algo muy loco que yo la conozco a Taylor en Nueva York, coincidimos en una fiesta, muy loco. Era la casa de un pintor, un amigo mío, y cae Taylor. En la mesa se da, compu, de repente el chabón empieza a mostrarle videos míos a Taylor", comenzó por revelar.
Al ingresar en los detalles, recordó: "Creo que le mostró No te comas la peli, que es el video que está el piano. Y Taylor se empieza a cebar. Dice 'a ver otro', empezamos a ver videos de Taylor y me dice 'Teloneate el show de River', una locura". Esto generó la sorpresa del entrevistador y la rápida viralización del clip en redes sociales, ya que había mucho misterio con respecto a esta situación.
Embed - La DESOPILANTE anécdota de cómo LOUTA conoció a TAYLOR SWIFT @LOUTA Programa completo disponible en youtube
En los shows en cuestión, cantó sus hits más emblemáticos: Quereme, Ayer Te Vi y Uacho, entre otras, además de invitar a Blair para que lo acompañe en el escenario. Todo esto provocó que la propia Taylor Swift le dedique unas cariñosas palabras durante sus recitales: "Soy muy afortunada porque tengo increíbles teloneros. Por favor, aplaudamos al increíble primer artista que vieron hoy, Louta".
Embed - @louta on Instagram: "GRACIAS @taylorswift POR ESTA OPORTUNIDAD ÚNICA DE CONECTARME CON TODAS ESTAS PERSONAS QUE ME RECIBIERON CON EL CORAZÓN ABIERTO, INEXPLICABLE LO DE AYER, SE SENTÍA EN EL AIRE LO IMPORTANTE QUE ERA ESE DÍA, GRACIAS A TODA LA GENTE QUE AYER ME DEJÓ FORMAR PARTE DE ESTA MANERA. MAÑANA Y PASADO VA A SER UNA LOCURA"
Taylor Swift rompió un récord mundial con The Life of a Showgirl: de qué se trata
La cantante estadounidense Taylor Swift rompió un récord mundial con el álbum The Life of a Showgirl, su último lanzamiento en Spotify que no tardó en hacerse tendencia entre sus millones de fanáticos, tal y como sucede hace años con todos sus discos.
Taylor Swift The Life of a Showgirl
Taylor Swift volvió a romper récords con su música: ahora con The Life of a Showgirl.
@Spotify en X