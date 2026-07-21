21 de julio de 2026 Inicio
En Vivo

Lisandro Martínez, tras la derrota: "La caída de los grandes es la felicidad de los mediocres"

Casi dos días después de la final ante España, los jugadores de la Selección siguen expresándose en redes sociales con mensajes de agradecimiento, orgullo y reconocimiento al aguante de la gente que acompañó cada paso del Mundial.

Por
Licha Martínez volvió al país tras la final ante España en EEUU.

Licha Martínez volvió al país tras la final ante España en EEUU.

Casi dos días después de la final del Mundial ante España, Lisandro Martínez rompió el silencio tras la derrota de la Selección Argentina frente a España en la final del Mundial y dejó un emotivo mensaje de agradecimiento, orgullo y reconocimiento al aguante de la gente que acompañó cada paso del Mundial. "La caída de los grandes es la felicidad de los mediocres", escribió y se llenó de "me gusta".

La actriz cruzó al actor Samuel L. Jackson por sus críticas a la Argentina.
Te puede interesar:

Bárbara Lombardo cruzó fuerte a Samuel L. Jackson: "Informate antes de opinar"

El defensor entrerriano expresó su dolor por no haber podido conquistar el título por segunda vez consecutiva, pero también destacó el orgullo por el camino recorrido y el respaldo incondicional de los hinchas argentinos durante toda la competencia. "Con el dolor en el alma por no haber podido traer la copa que todos queríamos, pero con el orgullo a flor de piel por esta camiseta, por mis compañeros, el cuerpo técnico, los directivos, el cuerpo médico, los cocineros, los utileros y por cada persona que estuvo involucrada para que todo esto funcionara de la mejor manera", empezó el texto.

Luego, le dedicó un párrafo a todos los hinchas de la Scaloneta que hicieron el aguante desde las tribunas, redes y hogares en Argentina. "Y, por sobre todo, por ustedes, que nos hicieron llegar todo su amor, toda su fuerza, esa pasión que tanto nos caracteriza y la unión de un país que espero perdure en el tiempo", escribió.

Además, Martínez felicitó a España por el título y dejó un mensaje directo a los hinchas: “El resultado no define el camino recorrido. Atravesamos adversidades, hicimos posible lo que parecía imposible y nunca buscamos excusas”. También subrayó la unión de los argentinos y pidió que perdure en el tiempo.

Por último, el jugador cerró con una frase contundente: “Recuerden que la caída de los grandes es la felicidad de los mediocres”, y llamó a “cuidar nuestro país”, en un gesto de compromiso más allá del fútbol.

El defensor del Manchester United llegó ayer al país junto a un grupo de 16 futbolistas del seleccionado, quienes retornaron desde Estados Unidos tras disputar la final de la Copa del Mundo frente a España.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Niall Horan rompió el silencio tras su cruce con el público argentino.

Niall Horan pidió disculpas por dar "me gusta" a una publicación contra Argentina

El presidente de la FIFA, GIanni Infantino.

La FIFA elogió a la Selección argentina por el Mundial 2026: "Un espíritu de lucha inspirador"

La difusión de todas estas teorías estuvo directamente potenciada por las redes sociales.

Cuáles son las teorías conspirativas sobre la final que Argentina perdió contra España

Rodrigo De Paul y su padre.

El padre de De Paul rompió el silencio y habló sobre la arenga de Messi y las teorías conspirativas de la final

Lionel Scaloni llegó a Pujato tras el Mundial 2026.

Scaloni llegó a Pujato y fue ovacionado por todo el pueblo: "Perdimos porque España fue mejor"

La exactriz festejó la derrota argentina.

La fortuna que ganó Mia Khalifa por apostar que Argentina perdía la final contra España

Rating Cero

La actriz cruzó al actor Samuel L. Jackson por sus críticas a la Argentina.

Bárbara Lombardo cruzó fuerte a Samuel L. Jackson: "Informate antes de opinar"

Sol fue denunciada por sus vecinos por deudora.

La fuerte denuncia contra Sol de Gran Hermano: aseguran que dejó una deuda millonaria de expensas

Niall Horan rompió el silencio tras su cruce con el público argentino.

Niall Horan pidió disculpas por dar "me gusta" a una publicación contra Argentina

Ana roselfeld presentó los videos sobre el robo en la casa de Wanda.

Ana Rosenfeld entregó los videos del robo en la casa de Wanda Nara e intimó a Mauro Icardi

Robbie Williams durante el show brindado el pasado domingo durante la final del Mundial 2026.

Robbie Williams se refirió a los rumores de consumo de cocaína tras una entrevista en la final del Mundial

Luciana se cansó y respondió sobre los rumores.

Revelaron el incomodo momento que vivió Luciana Salazar en los Estados Unidos: "Se enteró la esposa de quien la invitó"

últimas noticias

La actriz cruzó al actor Samuel L. Jackson por sus críticas a la Argentina.

Bárbara Lombardo cruzó fuerte a Samuel L. Jackson: "Informate antes de opinar"

Hace 7 minutos
Jasmine Crockett, diputada demócrata.

Una congresista estadounidense acusó a la Argentina de tener "una historia de racismo"

Hace 15 minutos
Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Donald Trump exigió "reuniones significativas" con Irán y amenazó con nuevos ataques

Hace 16 minutos
Donald Trump, presidente de Estados Unidos. 

Estados Unidos avanza con un nuevo paquete de aranceles que alcanzaría a 60 países

Hace 33 minutos
Sol fue denunciada por sus vecinos por deudora.

La fuerte denuncia contra Sol de Gran Hermano: aseguran que dejó una deuda millonaria de expensas

Hace 37 minutos