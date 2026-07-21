Lisandro Martínez, tras la derrota: "La caída de los grandes es la felicidad de los mediocres"

Casi dos días después de la final del Mundial ante España, Lisandro Martínez rompió el silencio tras la derrota de la Selección Argentina frente a España en la final del Mundial y dejó un emotivo mensaje de agradecimiento, orgullo y reconocimiento al aguante de la gente que acompañó cada paso del Mundial. "La caída de los grandes es la felicidad de los mediocres", escribió y se llenó de "me gusta".
El defensor entrerriano expresó su dolor por no haber podido conquistar el título por segunda vez consecutiva, pero también destacó el orgullo por el camino recorrido y el respaldo incondicional de los hinchas argentinos durante toda la competencia. "Con el dolor en el alma por no haber podido traer la copa que todos queríamos, pero con el orgullo a flor de piel por esta camiseta, por mis compañeros, el cuerpo técnico, los directivos, el cuerpo médico, los cocineros, los utileros y por cada persona que estuvo involucrada para que todo esto funcionara de la mejor manera", empezó el texto.
Luego, le dedicó un párrafo a todos los hinchas de la Scaloneta que hicieron el aguante desde las tribunas, redes y hogares en Argentina. "Y, por sobre todo, por ustedes, que nos hicieron llegar todo su amor, toda su fuerza, esa pasión que tanto nos caracteriza y la unión de un país que espero perdure en el tiempo", escribió.
Además, Martínez felicitó a España por el título y dejó un mensaje directo a los hinchas: “El resultado no define el camino recorrido. Atravesamos adversidades, hicimos posible lo que parecía imposible y nunca buscamos excusas”. También subrayó la unión de los argentinos y pidió que perdure en el tiempo.
Por último, el jugador cerró con una frase contundente: “Recuerden que la caída de los grandes es la felicidad de los mediocres”, y llamó a “cuidar nuestro país”, en un gesto de compromiso más allá del fútbol.
El defensor del Manchester United llegó ayer al país junto a un grupo de 16 futbolistas del seleccionado, quienes retornaron desde Estados Unidos tras disputar la final de la Copa del Mundo frente a España.