IR A
IR A

Netflix quiere comprar un estudio de Hollywood y el mundo del cine podría cambiar para siempre

La plataforma quiere meterse de lleno en la pelea por la taquilla y también busca adquirir a una de sus principales competidoras en el streaming.

Netflix quiere comprar a su competencia y busca meterse en el mundo del cine.

Netflix quiere comprar a su competencia y busca meterse en el mundo del cine.

Redes sociales
Este jueves, 18 de septiembre, llegó a a la gran N roja esta miniserie que es tendencia, la esperada producción creada por Zach Baylin y Kate Susman. 
Te puede interesar:

Misterio psicológico: esta miniserie tiene 8 capítulos, se estrenó en Netflix y la protagonizan Jude Law y Jason Bateman

Según informó el portal de noticias Puck News: "Tras el interés de Paramount, Netflix busca comprar Warner Bros. Discovery en una decisión que cambiaría la industria del cine para siempre". En este sentido, el gigante del streaming se encuentra en plena consideración de realizar una fuerte oferta por el conglomerado.

Algo que parece dar lugar al rumor es que Ted Sarandos, director ejecutivo de la plataforma de streaming, fue a ver una pelea en Las Vegas junto con David Zaslav, su par del conglomerado. Además, la principal diferencia con la oferta de Paramount es que la primera es para quedarse con todas las empresas por completo, mientras que la segunda busca únicamente el estudio de cine y HBO Max.

Warner Bros. Discovery logo
Todo parece indicar que Warner Bros. Discovery no seguirá como empresa independiente.

Todo parece indicar que Warner Bros. Discovery no seguirá como empresa independiente.

Es importante tener en cuenta que Netflix es, por mucha diferencia, la plataforma de streaming más utilizada en el mundo para ver series y películas. Según los últimos datos oficiales difundidos, posee 301 millones de usuarios, mientras que HBO Max se encuentra en 125 millones, una cifra inferior a la mitad que se entiende por los contenidos exclusivos de la misma.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Una historia de amor entre un músico y una escritora, que deberá enfrentar una difícil decisión. de
play

Emociona hasta las lágrimas y está en Netfix: la película de la que todos hablan

Un robo al banco no sale cómo esperaba y los ladrones intentarán escapar a cualquier precio en una de las películas de acción del momento de Netflix.
play

Dura menos de una hora y media, está en Netflix y tiene mucha acción y adrenalina

Un misterio de thriller psicológico, se trata de una miniserie de 8 capítulos estadounidense que está siendo furor en la gran N roja.
play

Misterio psicológico: esta miniserie tiene 8 capítulos, se estrenó en Netflix y la protagonizan Jude Law y Jason Bateman

Anne Hathaway es la estrella de esta comedia romántica.
play

Netflix: es una película increíble, la protagoniza Anne Hathaway y mezcla la comedia con la fantasía

En esta serie, la ambientación en el siglo XVII convive con críticas actuales como desigualdad y corrupción.
play

Está en Netflix y es tan adictiva que podés terminarla en 2 días máximo: una serie de 8 capítulos

Netflix estrenó esta nueva miniserie, un thriller psicológico de ocho episodios, que te mantendrá al filo del sillón de principio a fin, con un elenco excepcional que no te podés perder.
play

De qué se trata Black Rabbit, el trhiller psicológico que llegó a Netflix y promete engancharte de principio a fin

últimas noticias

Boca recibe al Ferroviario en La Bombonera.

Sin Cavani, Boca iguala con Central Córdoba (SDE) en La Bombonera por el Torneo Clausura

Hace 29 minutos
Llegó el eclipse solar en Virgo.

Eclipse solar en Virgo: una gran oportunidad para dejar las conductas que no nos sirven

Hace 45 minutos
play

Javier Milei reprogramó su viaje a Estados Unidos y partirá este lunes con una agenda cargada

Hace 49 minutos
La China Suárez sorprendió a todos con su llamativo pedido en Instagram.

La China Suárez preocupó a todos con un desesperado pedido: "Por favor..."

Hace 58 minutos
Netflix quiere comprar a su competencia y busca meterse en el mundo del cine.

Netflix quiere comprar un estudio de Hollywood y el mundo del cine podría cambiar para siempre

Hace 59 minutos