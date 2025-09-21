Netflix quiere comprar un estudio de Hollywood y el mundo del cine podría cambiar para siempre La plataforma quiere meterse de lleno en la pelea por la taquilla y también busca adquirir a una de sus principales competidoras en el streaming.







Netflix quiere comprar a su competencia y busca meterse en el mundo del cine. Redes sociales

Netflix quiere comprar un histórico estudio de Hollywood y el mundo del cine podría cambiar para siempre, ya que también están interesados en quedarse con su plataforma de streaming, la cual es una de las principales competidoras en el mercado y cuenta con muchas series y películas famosas por sí solas.

Según informó el portal de noticias Puck News: "Tras el interés de Paramount, Netflix busca comprar Warner Bros. Discovery en una decisión que cambiaría la industria del cine para siempre". En este sentido, el gigante del streaming se encuentra en plena consideración de realizar una fuerte oferta por el conglomerado.

Algo que parece dar lugar al rumor es que Ted Sarandos, director ejecutivo de la plataforma de streaming, fue a ver una pelea en Las Vegas junto con David Zaslav, su par del conglomerado. Además, la principal diferencia con la oferta de Paramount es que la primera es para quedarse con todas las empresas por completo, mientras que la segunda busca únicamente el estudio de cine y HBO Max.

Warner Bros. Discovery logo Todo parece indicar que Warner Bros. Discovery no seguirá como empresa independiente. Redes sociales

Es importante tener en cuenta que Netflix es, por mucha diferencia, la plataforma de streaming más utilizada en el mundo para ver series y películas. Según los últimos datos oficiales difundidos, posee 301 millones de usuarios, mientras que HBO Max se encuentra en 125 millones, una cifra inferior a la mitad que se entiende por los contenidos exclusivos de la misma.

