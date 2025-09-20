IR A
Está en Netflix, es una serie oscura y no te va a dejar pestañar ni un segundo

La producción de la plataforma de streaming transporta al espectador al mundo del narcotráfico en el puerto de Barcelona, con ritmo intenso y un elenco de primer nivel.

La serie Mano de hierro en Netflix se ha convertido en uno de los estrenos más comentados del año. Esta historia sumerge al espectador en una trama oscura y vibrante donde el narcotráfico en el puerto de Barcelona es el escenario central. Con un guión cargado de tensión, logra atrapar desde el primer capítulo y mantener el suspenso hasta el final.

De qué se trata esta atractiva serie de Netflix.
El protagonista, Joaquín Manchado, interpretado por Eduard Fernández, encarna a un jefe criminal cuya disciplina y poder le han permitido construir un imperio férreo. Pero un error en una operación desencadena un conflicto que amenaza con desmoronar todo lo que ha conseguido, poniendo en peligro a su familia y aliados.

Más allá de la acción, la serie destaca por su retrato profundo de personajes y por mostrar cómo la corrupción y las lealtades traicionadas atraviesan distintos niveles sociales. La fotografía realista del puerto y una banda sonora envolvente potencian cada escena, sumando intensidad a un relato que va mucho más allá del género policial.

netflix
Netflix: sinopsis de Mano de hierro

La trama sigue a Joaquín Manchado, un hombre temido y respetado que controla el puerto de Barcelona con mano firme. Sin embargo, sufamilia se ve envuelta en una violenta guerra por el poder tras la desaparición de un importante cargamento de cocaína.

La miniserie de Netflix mezcla el narcotráfico en el puerto con la lucha interna y externa de la familia Manchado, desatando venganzas, asesinatos y una investigación policial que amenaza con desmantelar su imperio criminal. La serie combina acción, drama y tensión constante en cada episodio.

Tráiler de Mano de hierro

Reparto de Mano de hierro

El elenco cuenta con Eduard Fernández en el rol principal, acompañado por figuras reconocidas como Chino Darín, Jaime Lorente y Natalia de Molina. Cada interpretación suma fuerza a una narrativa que destaca tanto por el guion como por las actuaciones de alto nivel.

