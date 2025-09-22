22 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Cristina Kirchner habló de su inesperado encuentro con Esmeralda Mitre: "Nos une la misma pasión"

La expresidente reveló detalles de su reunión con la actriz y empresaria en San José 1111 y expresó: "Es una persona que me cae muy bien".

Por
Esmeralda Mitre visitó a Cristina el viernes pasado en San José 1111.

Esmeralda Mitre visitó a Cristina el viernes pasado en San José 1111.

La expresidenta Cristina Kirchner dio a conocer detalles de su reciente encuentro con la actriz Esmeralda Mitre, en el marco de la prisión domiciliaria que cumple en su vivienda de San José 1111. Destacó la valentía de la empresaria, con la que confesó tener una misma pasión: "La Lucha por La Verdad".

Te puede interesar:

A 100 días de su detención, una multitud marchó a la casa de Cristina, que salió a saludar y cantar desde el balcón

A través de su cuenta de X, la exmandataria contó que conoció a Mitre en 2023, y que hace unos días la actriz pidió verla. "La recibí con mucho agrado este viernes", confesó Cristina.

Además, añadió: "Definitivamente es una persona que me cae muy bien. Es obvio que venimos de historias personales y políticas absolutamente diferentes". Para cerrar su publicación, la líder del peronismo agradeció el gesto de Mitre, quien le regaló un libro que su padre, Bartolomé Mitre, le había obsequiado a ella hace muchos años.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CFKArgentina/status/1969884684827210096&partner=&hide_thread=false

Esmeralda Mitre había publicado en su cuenta de Instagram una foto junto a un cartel con la frase “Cristina Inocente”, acompañada de un extenso mensaje. “Acá visitando a Cristina, donde tuve el máximo honor y placer y por sobre todo, máximo agradecimiento, donde tuvimos una charla amena, donde pudimos hablar humanamente de nuestra vida personal de mujer a mujer, de política y de los acontecimientos públicos que están pasando en nuestra patria, la República Argentina”, escribió.

La actriz cerró su publicación con un gesto de afecto hacia la exmandataria: “Gracias Cristina por recibirme con tanto amor, se te ve bella como nunca, y con una fortaleza fuera de lo común”. La publicación rápidamente se viralizó y se convirtió en uno de los temas más comentados del día.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La exmandataria en el balcón de su departamento en el barrio porteño de Constitución.

El conmovedor mensaje de Cristina Kirchner a los manifestantes: "Gracias por estar siempre"

play

El duro mensaje de Cristina para Milei: "¡Qué olor a default!"

kicillof: cada dia con cristina detenida, argentina es un pais mas injusto y una democracia mas debil

Kicillof: "Cada día con Cristina detenida, Argentina es un país más injusto y una democracia más débil"

El peronismo prepara una marcha a 100 días de la condena a Cristina Kirchner

El peronismo marchará este sábado en respaldo a Cristina a 100 días de su detención

Cristina Kirchner: Estamos ante un nuevo intento de destrucción del Estado y de las capacidades argentinas.

Cristina Kirchner: "Estamos ante un nuevo intento de destrucción del Estado y de las capacidades argentinas"

play

Cristina, tras la cadena nacional de Milei: "Tanto lío para decir lo mismo que Macri"

Rating Cero

Cacho Deicas le puso punto final a su carrera en Los Palmeras﻿.

Cacho Deicas anunció su despedida definitiva de Los Palmeras: "Les presento este nuevo camino..."

Tom Holland preocupó a todos tras su conmoción cerebral.

Tom Holland sufrió una conmoción cerebral luego de un grave accidente en el set de Spider-Man: Brand New Day

Marvel sorprendió tras cancelar una de las secuelas más esperadas.

Marvel canceló la secuela de una de sus películas más polémicas: "Ciertas cosas surgieron..."

La China Suárez sorprendió a todos con su llamativo pedido en Instagram.

La China Suárez preocupó a todos con un desesperado pedido: "Por favor..."

Netflix quiere comprar a su competencia y busca meterse en el mundo del cine.

Netflix quiere comprar un estudio de Hollywood y el mundo del cine podría cambiar para siempre

Wanda Nara sorprendió con su cariñoso recibimiento para Maxi López.

El cariñoso recibimiento de Wanda Nara a Maxi López: se reunió toda la familia

últimas noticias

Esmeralda Mitre visitó a Cristina el viernes pasado en San José 1111.

Cristina Kirchner habló de su inesperado encuentro con Esmeralda Mitre: "Nos une la misma pasión"

Hace 1 hora
Cacho Deicas le puso punto final a su carrera en Los Palmeras﻿.

Cacho Deicas anunció su despedida definitiva de Los Palmeras: "Les presento este nuevo camino..."

Hace 2 horas
Tom Holland preocupó a todos tras su conmoción cerebral.

Tom Holland sufrió una conmoción cerebral luego de un grave accidente en el set de Spider-Man: Brand New Day

Hace 2 horas
Marvel sorprendió tras cancelar una de las secuelas más esperadas.

Marvel canceló la secuela de una de sus películas más polémicas: "Ciertas cosas surgieron..."

Hace 3 horas
Estos son los resultados del sorteo del domingo 21 de septiembre de 2025.

Quini 6: resultados del sorteo 3.306 del domingo 21 de septiembre de 2025

Hace 3 horas