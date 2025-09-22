Cristina Kirchner habló de su inesperado encuentro con Esmeralda Mitre: "Nos une la misma pasión" La expresidente reveló detalles de su reunión con la actriz y empresaria en San José 1111 y expresó: "Es una persona que me cae muy bien". Por







Esmeralda Mitre visitó a Cristina el viernes pasado en San José 1111.

La expresidenta Cristina Kirchner dio a conocer detalles de su reciente encuentro con la actriz Esmeralda Mitre, en el marco de la prisión domiciliaria que cumple en su vivienda de San José 1111. Destacó la valentía de la empresaria, con la que confesó tener una misma pasión: "La Lucha por La Verdad".

A través de su cuenta de X, la exmandataria contó que conoció a Mitre en 2023, y que hace unos días la actriz pidió verla. "La recibí con mucho agrado este viernes", confesó Cristina.

Además, añadió: "Definitivamente es una persona que me cae muy bien. Es obvio que venimos de historias personales y políticas absolutamente diferentes". Para cerrar su publicación, la líder del peronismo agradeció el gesto de Mitre, quien le regaló un libro que su padre, Bartolomé Mitre, le había obsequiado a ella hace muchos años.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CFKArgentina/status/1969884684827210096&partner=&hide_thread=false En el año 2023 conocí y compartí una cena con Esmeralda Mitre en la casa de un amigo en común. No nos habíamos vuelto a ver desde entonces, pero hace unos días pidió venir a verme a San José 1111 y la recibí con mucho agrado este viernes.



Definitivamente es una persona que me… pic.twitter.com/bf6R81farT — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) September 21, 2025

Esmeralda Mitre había publicado en su cuenta de Instagram una foto junto a un cartel con la frase “Cristina Inocente”, acompañada de un extenso mensaje. “Acá visitando a Cristina, donde tuve el máximo honor y placer y por sobre todo, máximo agradecimiento, donde tuvimos una charla amena, donde pudimos hablar humanamente de nuestra vida personal de mujer a mujer, de política y de los acontecimientos públicos que están pasando en nuestra patria, la República Argentina”, escribió.