Misterio psicológico: esta miniserie tiene 8 capítulos, se estrenó en Netflix y la protagonizan Jude Law y Jason Bateman

La dirección cuenta con nombres de peso como Justin Kurzel, Laura Linney y Benjamin Semanoff, que refuerzan el carácter sombrío y elegante de la serie.

Este jueves, 18 de septiembre, llegó a a la gran N roja esta miniserie que es tendencia, la esperada producción creada por Zach Baylin y Kate Susman.

Netflix estrenó ‘Black Rabbit’ , un thriller psicológico de ocho episodios protagonizado por Jude Law y Jason Bateman .

Emociona hasta las lágrimas y está en Netfix: la película de la que todos hablan

Este jueves, 18 de septiembre, llegó a a la gran N roja esta miniserie que es tendencia , la esperada producción creada por Zach Baylin y Kate Susman . Con estos dos actores anteriormente mencionados al frente del reparto, la ficción mezcla drama familiar, crimen y thriller psicológico en una atmósfera sofocante y llena de suspense.

La trama sigue a Jake Friedken (Jude Law) , carismático dueño de un exclusivo restaurante y club de moda en Nueva York, convertido en epicentro de la vida nocturna de la ciudad. Su estabilidad se tambalea cuando reaparece Vince (Jason Bateman) , su hermano distanciado, que regresa con un pasado problemático y una deuda peligrosa a cuestas .

La llegada de Vince no solo abre viejas heridas , sino que arrastra a Jake a un submundo criminal donde los prestamistas y las alianzas turbias ponen en jaque todo lo que ha construido. Lo que comienza como un reencuentro familiar pronto se convierte en una montaña rusa de secretos, traiciones y lealtades quebradas .

A lo largo de sus ocho episodios , la serie explora cómo los lazos de sangre pueden convertirse en la mayor amenaza , mientras la ambición y el pasado pesan sobre los protagonistas .

blackk rabbit

Tráiler de Black Rabbit

Embed - Black Rabbit | Tráiler oficial | Netflix

Reparto de Black Rabbit

El gran atractivo de ‘Black Rabbit’ reside en la química entre sus dos protagonistas. Jude Law aporta a Jake una mezcla de intensidad y vulnerabilidad, mientras que Jason Bateman, también productor y director de uno de los capítulos, encarna a Vince con un carácter calculador y reservado.

El elenco se completa con un sólido grupo de actores que dan profundidad al relato: Cleopatra Coleman (‘No tengas miedo’), Sopé Dìrísù (‘Gangs of London’), Amaka Okafor (‘Cadáveres’), Abbey Lee (‘Mad Max: Fury Road’), Dagmara Dominczyk (‘Succession’), Odessa Young (‘The Order’) y el ganador del Óscar Troy Kotsur (‘CODA’).

La dirección cuenta con nombres de peso como Justin Kurzel, Laura Linney y Benjamin Semanoff, que refuerzan el carácter sombrío y elegante de la serie.