Misterio psicológico: esta miniserie tiene 8 capítulos, se estrenó en Netflix y la protagonizan Jude Law y Jason Bateman

Netflix estrenó ‘Black Rabbit’, un thriller psicológico de ocho episodios protagonizado por Jude Law y Jason Bateman.
Este jueves, 18 de septiembre, llegó a a la gran N roja esta miniserie que es tendencia, la esperada producción creada por Zach Baylin y Kate Susman. Con estos dos actores anteriormente mencionados al frente del reparto, la ficción mezcla drama familiar, crimen y thriller psicológico en una atmósfera sofocante y llena de suspense.
La trama sigue a Jake Friedken (Jude Law), carismático dueño de un exclusivo restaurante y club de moda en Nueva York, convertido en epicentro de la vida nocturna de la ciudad. Su estabilidad se tambalea cuando reaparece Vince (Jason Bateman), su hermano distanciado, que regresa con un pasado problemático y una deuda peligrosa a cuestas.
La llegada de Vince no solo abre viejas heridas, sino que arrastra a Jake a un submundo criminal donde los prestamistas y las alianzas turbias ponen en jaque todo lo que ha construido. Lo que comienza como un reencuentro familiar pronto se convierte en una montaña rusa de secretos, traiciones y lealtades quebradas.
A lo largo de sus ocho episodios, la serie explora cómo los lazos de sangre pueden convertirse en la mayor amenaza, mientras la ambición y el pasado pesan sobre los protagonistas.
El gran atractivo de ‘Black Rabbit’ reside en la química entre sus dos protagonistas. Jude Law aporta a Jake una mezcla de intensidad y vulnerabilidad, mientras que Jason Bateman, también productor y director de uno de los capítulos, encarna a Vince con un carácter calculador y reservado.
El elenco se completa con un sólido grupo de actores que dan profundidad al relato: Cleopatra Coleman (‘No tengas miedo’), Sopé Dìrísù (‘Gangs of London’), Amaka Okafor (‘Cadáveres’), Abbey Lee (‘Mad Max: Fury Road’), Dagmara Dominczyk (‘Succession’), Odessa Young (‘The Order’) y el ganador del Óscar Troy Kotsur (‘CODA’).
La dirección cuenta con nombres de peso como Justin Kurzel, Laura Linney y Benjamin Semanoff, que refuerzan el carácter sombrío y elegante de la serie.