IR A
IR A

Misterio psicológico: esta miniserie tiene 8 capítulos, se estrenó en Netflix y la protagonizan Jude Law y Jason Bateman

Llegó un nuevo lanzamiento estadounidense, que viven haciendo furor en esta popular plataforma de streaming, de 2019 y no te podés perder.

Un misterio de thriller psicológico

Un misterio de thriller psicológico, se trata de una miniserie de 8 capítulos estadounidense que está siendo furor en la gran N roja.

El catálogo de Netflix no para de sorprendernos con los increíbles estrenos que se suman a esta popular plataforma de streaming, cada vez son más las series y películas que llegan y atrapan a los suscriptores de manera inmediata. Asimismo, los televidentes han aumentado notoriamente en los últimos meses de 2025.

Este jueves, 18 de septiembre, llegó a a la gran N roja esta miniserie que es tendencia, la esperada producción creada por Zach Baylin y Kate Susman. 
Te puede interesar:

Misterio psicológico: esta miniserie tiene 8 capítulos, se estrenó en Netflix y la protagonizan Jude Law y Jason Bateman

Ahora, llegó un nuevo lanzamiento a la gran N roja, se trata de la miniserie Black Rabbit de 2019, una producción de thriller psicológico de terror, con un elenco excepcional que no te podés perder. A continuación, te contamos más detalles de su trama y te dejamos un adelanto para que no te olvides de mirarla este fin de semana de septiembre.

Sinopsis de Black Rabbit, la miniserie que va a sorprenderte en Netflix

Secuela del film de culto "El resplandor" (1980) dirigido por Stanley Kubrick y también basado en una famosa novela de Stephen King. La historia transcurre algunos años después de los acontecimientos de "The Shining", y sigue a Danny Torrance (Ewan McGregor), traumatizado y con problemas de ira y alcoholismo que hacen eco de los problemas de su padre Jack, que cuando sus habilidades psíquicas resurgen, se contacta con una niña de nombre Abra Stone, a quien debe rescatar de un grupo de viajeros que se alimentan de los niños que poseen el don de "el resplandor".

rabbitt

Tráiler de Black Rabbit

Embed - Black Rabbit | Tráiler oficial | Netflix

Reparto de Black Rabbit

  • Jason Bateman como Vince Friedken
  • Jude Law como Jake Friedken
  • Cleopatra Coleman como Estelle
  • Abbey Lee Kershaw como Anna
  • Amaka Okafor como Roxie
  • John Ales como Jules Zablonski
  • Troy Kotsur como Joe Mancuso
  • Dagmara Domiczyk como Val
rabbit
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Una historia de amor entre un músico y una escritora, que deberá enfrentar una difícil decisión. de
play

Emociona hasta las lágrimas y está en Netfix: la película de la que todos hablan

Un robo al banco no sale cómo esperaba y los ladrones intentarán escapar a cualquier precio en una de las películas de acción del momento de Netflix.
play

Dura menos de una hora y media, está en Netflix y tiene mucha acción y adrenalina

Anne Hathaway es la estrella de esta comedia romántica.
play

Netflix: es una película increíble, la protagoniza Anne Hathaway y mezcla la comedia con la fantasía

En esta serie, la ambientación en el siglo XVII convive con críticas actuales como desigualdad y corrupción.
play

Está en Netflix y es tan adictiva que podés terminarla en 2 días máximo: una serie de 8 capítulos

Netflix estrenó esta nueva miniserie, un thriller psicológico de ocho episodios, que te mantendrá al filo del sillón de principio a fin, con un elenco excepcional que no te podés perder.
play

De qué se trata Black Rabbit, el trhiller psicológico que llegó a Netflix y promete engancharte de principio a fin

De qué se trata esta atractiva serie de Netflix.
play

Está en Netflix y es una miniserie que siempre bordea la censura: tenés que verla

últimas noticias

play
Este jueves, 18 de septiembre, llegó a a la gran N roja esta miniserie que es tendencia, la esperada producción creada por Zach Baylin y Kate Susman. 

Misterio psicológico: esta miniserie tiene 8 capítulos, se estrenó en Netflix y la protagonizan Jude Law y Jason Bateman

Hace 2 minutos
play
Una historia de amor entre un músico y una escritora, que deberá enfrentar una difícil decisión. de

Emociona hasta las lágrimas y está en Netfix: la película de la que todos hablan

Hace 4 minutos
play
Un robo al banco no sale cómo esperaba y los ladrones intentarán escapar a cualquier precio en una de las películas de acción del momento de Netflix.

Dura menos de una hora y media, está en Netflix y tiene mucha acción y adrenalina

Hace 11 minutos
La supermodelo estadounidense Brooks Nader es el nombre que surge con fuerza en los medios, vinculándola sentimentalmente con el campeón del US Open. 

Quién es la supermodelo Brooks Nader, la nueva pareja de Carlos Alcaraz

Hace 23 minutos
Estas acciones ayudan a reducir la dependencia del teléfono y a promover un equilibrio saludable entre el mundo digital y la vida cotidiana.

Cuál es el significado oculto de usar el celular en la mesa según la psicología

Hace 24 minutos