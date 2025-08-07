IR A
HBO Max confirmó el fin de las cuentas compartidas: desde cuándo copiará a Netflix y Disney+

El mundo del streaming volverá a cambiar luego de que Warner Bros. Discovery haya anunciado que no permitirá más que más de una persona use un mismo usuario.

En la presentación de resultados del segundo trimestre de Warner Bros. Discovery, fue Jean-Briac Perrette, director de streaming y videojuegos, quien declaró que la comunicación con los consumidores se volverá más agresiva. Más específicamente, habrá una represión contra el uso compartido de contraseñas de HBO Max y esto se podrá ver efectivo desde septiembre de 2025.

En este sentido, el conglomerado busca cerrar las lagunas legales para finales de 2025, por lo que el impacto real comenzará a notarse en sus estados financieros en 2026. De esta manera, seguirán el ejemplo de Disney+ y Netflix, quienes buscaron beneficiarse económicamente con la prohibición de las cuentas compartidas por varias personas.

Para corroborar esto, desde Warner Bros. Discovery han realizado varios meses de pruebas, con el objetivo de corroborar quién es el "usuario legítimo" y quiénes son los que aprovechan la cuenta. "El lenguaje del mensaje hasta ahora ha sido bastante suave y cancelable. Empezará a ser más fijo, de modo que la gente tenga que actuar, en lugar de ahora mismo, como si tuviera que ser un proceso voluntario", expresó Perrette.

Durante este último trimestre, el conglomerado sumó 3.4 millones de nuevos suscriptores en la plataforma de streaming HBO Max, por lo que esto los dejó con un total de casi 126 millones a nivel mundial. Así, con el objetivo de generar ingresos máximos, buscarán todavía más usuarios con este bloqueo masivo.

