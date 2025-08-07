HBO Max confirmó el fin de las cuentas compartidas: desde cuándo copiará a Netflix y Disney+ El mundo del streaming volverá a cambiar luego de que Warner Bros. Discovery haya anunciado que no permitirá más que más de una persona use un mismo usuario.







HBO Max ya no se podrá compartir con varias personas. Redes sociales

El conglomerado Warner Bros. Discovery confirmó el fin de las cuentas compartidas de HBO Max, por lo que la plataforma de streaming podría perder miles de clientes tal y como le ocurrió a Disney+ y Netflix hace un tiempo atrás.

En la presentación de resultados del segundo trimestre de Warner Bros. Discovery, fue Jean-Briac Perrette, director de streaming y videojuegos, quien declaró que la comunicación con los consumidores se volverá más agresiva. Más específicamente, habrá una represión contra el uso compartido de contraseñas de HBO Max y esto se podrá ver efectivo desde septiembre de 2025.

En este sentido, el conglomerado busca cerrar las lagunas legales para finales de 2025, por lo que el impacto real comenzará a notarse en sus estados financieros en 2026. De esta manera, seguirán el ejemplo de Disney+ y Netflix, quienes buscaron beneficiarse económicamente con la prohibición de las cuentas compartidas por varias personas.

Disney+, Amazon Prime Video, Netflix, HBO Max y Apple TV Cada vez son más las plataformas de streaming que prohíben compartir la contraseña. Redes sociales Para corroborar esto, desde Warner Bros. Discovery han realizado varios meses de pruebas, con el objetivo de corroborar quién es el "usuario legítimo" y quiénes son los que aprovechan la cuenta. "El lenguaje del mensaje hasta ahora ha sido bastante suave y cancelable. Empezará a ser más fijo, de modo que la gente tenga que actuar, en lugar de ahora mismo, como si tuviera que ser un proceso voluntario", expresó Perrette.

Durante este último trimestre, el conglomerado sumó 3.4 millones de nuevos suscriptores en la plataforma de streaming HBO Max, por lo que esto los dejó con un total de casi 126 millones a nivel mundial. Así, con el objetivo de generar ingresos máximos, buscarán todavía más usuarios con este bloqueo masivo.

Disney+ sumará un nuevo catálogo de series y películas: de qué se trata La plataforma de streaming Disney+ decidió cambiar su servicio para siempre luego de incorporar un sorpresivo catálogo con las series y películas más pedidas, algo que podría terminar por inclinar la balanza que lo enfrenta con Netflix en su favor. Disney+ logo La plataforma de streaming sumará un nuevo catálogo de series y películas. Disney+