Emociona hasta las lágrimas y está en Netfix: la película de la que todos hablan

Una historia de amor con giros inesperados que logró conquistar a miles de usuarios de la plataforma de streaming en poco tiempo.

Una historia de amor entre un músico y una escritora

Una historia de amor entre un músico y una escritora, que deberá enfrentar una difícil decisión. de

Las películas románticas tienen un magnetismo particular: apelan a la nostalgia, al deseo y a las emociones más intensas. Cuando además se cruzan con un trasfondo dramático, generan un efecto demoledor en quienes buscan algo más que un simple pasatiempo frente a la pantalla. Ese es el caso de una producción india que ya se transformó en uno de los grandes aciertos recientes de Netflix.

Estrenada el 13 de septiembre de 2025 y dirigida por Mohit Suri, Saiyaara despliega un relato que combina pasión, dolor y esperanza. Con una duración de 2 horas y 30 minutos, logra atrapar desde los primeros minutos y mantener el interés hasta el cierre, algo nada fácil en un catálogo saturado de estrenos semanales. Un detalle que llamó la atención fue su impresionante éxito comercial: alcanzó un retorno de inversión superior al 600% en su primera etapa de distribución internacional.

película-netflix-saiyaara

Netflix: sinopsis de Saiyaara

La trama gira en torno a Krish Kapoor (interpretado por Ahaan Panday), un músico en ascenso, y Vaani Batra (Aneet Padda), una joven escritora que sueña con publicar su primera novela. Entre ambos surge un vínculo poderoso, casi magnético, que parece destinado a perdurar. Pero lo que arranca como un romance de película, pronto se ve atravesado por una noticia inesperada que sacude su mundo.

El guion coloca a los protagonistas en una encrucijada donde deben lidiar con la crueldad del destino. Esa combinación de dulzura y sufrimiento hace que cada escena tenga un peso emocional que trasciende la pantalla. No es solo la historia de un romance, sino también la de dos jóvenes enfrentando la incertidumbre con lo único que tienen a mano: su amor y su vulnerabilidad.

Saiyaara-Netflix-película

Tráiler de Saiyaara

Embed

Reparto de Saiyaara

  • Ahaan Panday como Krish Kapoor

  • Aneet Padda como Vaani Batra

  • Geeta Agarwal como Sra. Batra

  • Rajesh Kumar como Sr. Batra

  • Varun Badola como Ashok Kapoor

  • Anngaad Raj como Rudransh “Ruddy” Batra

  • Shaad Randhawa como Príncipe

