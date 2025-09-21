21 de septiembre de 2025 Inicio
Independiente sigue sin ganar en el torneo Clausura 2025: empató 1-1 con San Lorenzo

El Rojo, a la espera del debut de Gustavo Quinteros como DT, igualó con el Ciclón y permanece último en su zona. El equipo de Boedo, por su parte, no pudo conseguir el triunfo para acercarse a la punta.

Independiente y San Lorenzo empataron 1-1.

Independiente y San Lorenzo empataron 1-1 en el estadio Libertadores de América-Ricardo Bochini, en el marco de la fecha 9 del torneo Clausura 2025. De esta manera, el Rojo continúa sin ganar en el campeonato a la espera del debut de Gustavo Quinteros como entrenador, mientras que el Ciclón no pudo acercarse a la cima de la zona B.

El santafesino de 60 años fue campeón con Vélez en 2024.
San Lorenzo abrió el marcador a los 37 minutos del primer tiempo a través de un gol del juvenil Facundo Gulli, quien convirtió su primer tanto en el Ciclón a sus 19 años. La primera parte del partido se desarrolló de manera friccionada, pese a que ambos buscaron dominarlo.

El conjunto entrenado interinamente por Carlos Matheu, que fue reprobado por sus simpatizantes luego del gol del equipo de Damián Ayude, mejoró en el complemento luego de una serie de modificaciones en el equipo y logró empatar el cruce con un gol de Nicolás Tripicchio en contra a los 68 minutos después de un centro de Santiago Montiel.

En tanto, ambos equipos buscaron imponerse pero no tuvieron profundidad para atacar, aunque San Lorenzo contó con una oportunidad para convertir a través de Alexis Cuello y Rodrigo Rey evitó el segundo tanto del Ciclón.

Con el empate con el elenco de Boedo, Independiente acumula apenas cuatro puntos y continúa sin triunfos en el torneo Clausura 2025 ya que lleva cuatro empates y cuatro derrotas, mientras espera por el partido con Platense que fue suspendido luego de los incidentes en el encuentro contra Universidad de Chile en Avellaneda por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Ahora, el próximo desafío del Rojo será el clásico de Avellaneda contra Racing, que se jugará el 28 de septiembre desde las 15:15 y en el que debutará Quinteros como entrenador.

Noticia en desarrollo...

