21 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Cómo será el funeral de Charlie Kirk: un estadio, seguridad extrema y la presencia de Donald Trump

El influencer conservador es despedido este domingo con una ceremonia masiva en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona, y se esperan más de 100.000 personas. Su viuda y el presidente son los principales oradores.

Por
Charlie Kirk fue asesinado el 10 de septiembre durante una conferencia en Utah.

Charlie Kirk fue asesinado el 10 de septiembre durante una conferencia en Utah.

El influencer conservador Charlie Kirk, asesinado el 10 de septiembre, será despedido este domingo con un funeral multitudinario que se realizará en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona, en el que su viuda Erika Kirk y el presidente estadounidense Donald Trump serán los principales oradores.

Javier Milei viajará a los Estados Unidos en medio de la crisis cambiaria. 
Te puede interesar:

El Financial Times volvió a cuestionar la política económica de Milei: "Esta dinámica es insostenible" 

La ceremonia es organizada por Turning Point USA, la fundación que Kirk lideraba, y está convocada para las 11 (las 15 en Argentina). Cientos de seguidores esperaban en las afueras del estadio desde el amanecer: aunque tiene capacidad para 63.400 personas, se espera que acudan más de 100.000.

El propio Trump confirmó a la prensa que dirá "unas palabras" para "celebrar a Charlie y todo lo que ha hecho". También asistirán el vicepresidente, J.D. Vance; el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, entre otros funcionarios, además de Tucker Carlson, expresentador de Fox News.

La música del funeral está a cargo de artistas cristianos: Chris Tomlin, Brandon Lake, Phil Wickham, Kari Jobe y Cody Carnes. Erika Kirk también hablará ante la multitud para despedir a su esposo y ratificar su compromiso con su legado, ya que acaba de asumir como directora ejecutiva de Turning Point USA.

Funeral de Charlie Kirk 21-09-25
El State Farm Stadium empezaba a llenarse en la previa del funeral.

El State Farm Stadium empezaba a llenarse en la previa del funeral.

La ceremonia estará rodeada por medidas de seguridad extremas, a cargo principalmente del Servicio Secreto con apoyo de agencias estatales y locales. Todos los asistentes debían registrarse online y proporcionar datos personales como nombre, correo electrónico, número de teléfono y código postal.

El Departamento de Seguridad Nacional lo catalogó como "evento especial de nivel 1" (SEAR-1), la máxima calificación disponible para este tipo de situaciones. Aunque no se han detectado "amenazas verídicas y creíbles", las autoridades temen que grupos extremistas puedan considerarlo un objetivo.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Javier Milei se reunirá con Netanyahu en Washington en medio de la guerra en Gaza y las denuncias internacionales

Javier Milei se reunirá con Netanyahu en Washington en medio de la presión internacional por Gaza

El presidente Javier Milei viajará este lunes a Estados Unidos.

Milei busca aire en Estados Unidos mientras tiembla su gobierno

Milei y Trump se vieron en Maryland, en febrero de este año.

El Gobierno confirmó que Milei se reunirá el martes con Trump

Trump también reiteró su propuesta de crear una tarjeta dorada de residencia.

Trump subió a u$s100.000 el precio de la visa para trabajadores extranjeros altamente calificados

El presidente Trump indicó que la acción fue ordenada por el Pentágono.

Tres muertos en un nuevo ataque de EE.UU. contra una presunta embarcación de narcotráfico en el mar Caribe

JMilei miró hacia la Casa Blanca en busca de ayuda ante los próximos vencimientos de deuda.

Un swap de monedas: cómo será el apoyo del Tesoro de los EEUU al gobierno de Milei

Rating Cero

Thiago Medina sigue internado con pronóstico reservado en Moreno

Alfa reveló el difícil momento que estaba pasando Thiago Medina antes del accidente

Yuyito González confirmó su separación de Javier Milei en abril de este año, pero no habían dado detalles del por qué
play

Yuyito González contó por qué se separó de Milei

Sylvester Stallone ha sufrido una gran cantidad de cambios en su físico para interpretar sus papeles en Hollywood.

La impresionante transformación de Sylvester Stallone: su antes y después

Anne Hathaway es la estrella de esta comedia romántica.
play

Netflix: es una película increíble, la protagoniza Anne Hathaway y mezcla la comedia con la fantasía

En esta serie, la ambientación en el siglo XVII convive con críticas actuales como desigualdad y corrupción.
play

Está en Netflix y es tan adictiva que podés terminarla en 2 días máximo: una serie de 8 capítulos

Zaira Nara marca tendencia con sus looks.

Un look diferente: Zaira Nara posó con un conjunto de ropa interior que todas querrán tener

últimas noticias

Además, 7 de cada 10 empresas reportaron resultados negativos en el último bimestre. 

La venta de ropa cayó un 12% en el último bimestre y se extiende la crisis del sector

Hace 25 minutos
Thiago Medina sigue internado con pronóstico reservado en Moreno

Alfa reveló el difícil momento que estaba pasando Thiago Medina antes del accidente

Hace 37 minutos
La IA revela que aspectos de las personas transmiten confianza en una primera cita.

La inteligencia artificial reveló que esta actitud es clave para quedar atractivo en la primera cita: cuál es

Hace 38 minutos
Cómo eliminar a las moscas.

Cuál es el mejor truco para ahuyentar a las moscar y que no molesten más

Hace 49 minutos
Charlie Kirk fue asesinado el 10 de septiembre durante una conferencia en Utah.

Cómo será el funeral de Charlie Kirk: un estadio, seguridad extrema y la presencia de Donald Trump

Hace 55 minutos