Tom Holland sufrió una conmoción cerebral luego de un grave accidente en el set de Spider-Man: Brand New Day

El actor británico tuvo que ser trasladado de urgencia al hospital y llenó de preocupación a los fanáticos de sus películas.

Redes sociales
Según informó el portal de noticias The Sun, Tom Holland fue trasladado de urgencia al hospital tras una escena de riesgo fallida durante el rodaje de la película de Spider-Man: Brand New Day. Esto provocó que el rodaje se suspenda el pasado viernes e incluso podría estar en pausa durante varias semanas, lo que quizá retrase la fecha de estreno prevista para el 30 de julio de 2026.

Con respecto a lo sucedido específicamente, The Sun aseguró que la principal hipótesis apunta a que se golpeó la cabeza luego de caerse, lo que lo llevó a recibir tratamiento por conmoción cerebral. Además, otra actriz, que se cree que es una doble de riesgo, también fue trasladada al hospital en ambulancia.

Las filmaciones de Spider-Man: Brand New Day comenzaron hace varios meses.

Dominic, el padre de Tom Holland, asistió a una cena benéfica en Mayfair y confirmó que su hijo no rodará durante un tiempo. Por otro lado, esto podría dar lugar a una investigación por parte de la Dirección de Salud y Seguridad, ya que Marvel y Disney son responsables directos de cualquier problema que se le presente a sus protagonistas.

Los fans tendrán que seguir especulando sobre dónde acabó realmente aquel fragmento de historia, y qué simbolismo podría recuperar si Marvel decide rescatarlo más adelante.
