Superman llega al mundo del streaming: dónde se estrenará la película de DC Studios La película consiguió números de taquilla muy altos en el cine y ahora podría terminar de dar el golpe en la competencia directa con Marvel.







Superman ﻿se estrenará en una plataforma de streaming﻿. DC Studios

La película Superman llega al mundo del streaming luego de lo que fue su exitoso paso por las salas de cine de todo el mundo, por lo que hay mucha expectativa en redes sociales con lo que será el debut del flamante filme de DC Studios en una de las plataformas más utilizadas.

Esto fue confirmado a través de las redes sociales de la plataforma en cuestión, donde compartieron el tráiler oficial de la película y escribieron: "Tus decisiones, tus acciones, eso es lo que te define. Superman llega este viernes 19 de septiembre a la pantalla de HBO Max". Con estas palabras, DC Studios terminó con el misterio alrededor del esperado estreno del filme en el mundo del streaming.

Y esta fecha no fue elegida al azar, sino que el sábado 20 de septiembre se celebrará el Batman Day, un evento anual organizado por la productora DC Entertainment. En el mismo, se celebra y promociona al personaje y todo parece indicar que habrá novedades sobre el futuro de Robert Pattinson en el rol, el cual se espera que esté en el mismo universo cinematográfico que el nuevo Man of Steel (Hombre de Acero).

Embed - Superman | Tráiler oficial en español | HBO Max

Por el lado de The Fantastic Four: First Steps, todavía no se sabe cuándo llegará a Disney+ y esto le da una clara ventaja a DC Studios por sobre Marvel, ya que podrá imponerse sin competencia. Lo cierto es que la película protagonizada por Pedro Pascal y Vanessa Kirby tuvo un desempeño mejor en cines y es probable que le vaya mejor en el streaming.