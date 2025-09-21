Dura menos de una hora y media, está en Netflix y tiene mucha acción y adrenalina

Netflix tiene en su catálogo varias producciones que no siempre aparecen en las listas más vistas, pero que sorprenden por su propuesta arriesgada y distinta. Entre ellas, hay una que se ha ganado el interés de quienes buscan pura adrenalina en poco tiempo.
Se trata de Wheelman, un thriller estadounidense estrenado en 2017 y basado en un videojuego, que apuesta por un estilo poco convencional: más del 90% de la historia sucede dentro de un auto, con la cámara fija siguiendo a su protagonista casi en todo momento. Esa decisión narrativa genera una atmósfera intensa que atrapa al espectador desde el arranque.
Otro dato que la hace única es su rodaje exprés: la filmación se completó en apenas 19 días, un hecho poco común para una producción de acción. El resultado es un relato compacto, sin escenas de relleno, con persecuciones trepidantes y una edición que transmite velocidad incluso en los silencios.
wheelman-película-netflix
Netflix: sinopsis de Wheelman
La historia sigue a un conductor contratado para escapar tras un robo a un banco. Todo se complica cuando el plan fracasa y comienza una huida cargada de tensión. El personaje, interpretado por Frank Grillo, debe manejar a toda máquina mientras recibe órdenes enigmáticas de un número desconocido. Esa voz anónima lo empuja a tomar decisiones al límite, con cada minuto jugando en su contra.
Durante la persecución se cruzan traiciones, amenazas y giros que ponen a prueba su instinto. El espectador acompaña cada movimiento como si estuviera en el asiento del acompañante: la cámara casi nunca abandona el vehículo, reforzando la sensación de encierro.
netflix-pelicula-wheelman
Tráiler de Wheelman
Reparto de Wheelman
- Frank Grillo (Wheelman)
- Garrey Dillahunt (Clayton)
- Caitlin Carmichael (Katie)
- Wendy Moniz (Jessica)
- Slaine (Jazz Handler)
- John Cenatiempo (Real Handler)
- Shea Whigham (Mohawk Man)