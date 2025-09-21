IR A
Dura menos de una hora y media, está en Netflix y tiene mucha acción y adrenalina

Una película de acción y suspenso filmada en tiempo récord que mantiene atrapado al espectador de la plataforma de streaming con un relato vertiginoso.

Netflix tiene en su catálogo varias producciones que no siempre aparecen en las listas más vistas, pero que sorprenden por su propuesta arriesgada y distinta. Entre ellas, hay una que se ha ganado el interés de quienes buscan pura adrenalina en poco tiempo.

Se trata de Wheelman, un thriller estadounidense estrenado en 2017 y basado en un videojuego, que apuesta por un estilo poco convencional: más del 90% de la historia sucede dentro de un auto, con la cámara fija siguiendo a su protagonista casi en todo momento. Esa decisión narrativa genera una atmósfera intensa que atrapa al espectador desde el arranque.

Otro dato que la hace única es su rodaje exprés: la filmación se completó en apenas 19 días, un hecho poco común para una producción de acción. El resultado es un relato compacto, sin escenas de relleno, con persecuciones trepidantes y una edición que transmite velocidad incluso en los silencios.

Netflix: sinopsis de Wheelman

La historia sigue a un conductor contratado para escapar tras un robo a un banco. Todo se complica cuando el plan fracasa y comienza una huida cargada de tensión. El personaje, interpretado por Frank Grillo, debe manejar a toda máquina mientras recibe órdenes enigmáticas de un número desconocido. Esa voz anónima lo empuja a tomar decisiones al límite, con cada minuto jugando en su contra.

Durante la persecución se cruzan traiciones, amenazas y giros que ponen a prueba su instinto. El espectador acompaña cada movimiento como si estuviera en el asiento del acompañante: la cámara casi nunca abandona el vehículo, reforzando la sensación de encierro.

Tráiler de Wheelman

Reparto de Wheelman

  • Frank Grillo (Wheelman)
  • Garrey Dillahunt (Clayton)
  • Caitlin Carmichael (Katie)
  • Wendy Moniz (Jessica)
  • Slaine (Jazz Handler)
  • John Cenatiempo (Real Handler)
  • Shea Whigham (Mohawk Man)
