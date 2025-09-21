Sin Edinson Cavani, Boca iguala con Central Córdoba (SDE) en La Bombonera por el Torneo Clausura El Xeneize busca afianzar su remontada e irá por su cuarto triunfo en cinco presentaciones que lo deposite en la cima de la Zona A del Torneo Clausura. Dirige el árbitro Yael Falcón Pérez. Por







Duelo de Brians: Aguirre disputa el balón con Cufré. Boca recibe al Ferroviario en La Bombonera.

Boca empata con Central Córdoba (SDE), en la Bombonera, por la novena fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2025. En franca levantada, el Xeneize buscará revalidar el fútbol que viene desplegando en las últimas jornadas y así alcanzar la cima de su grupo ante el siempre duro Ferroviario de Omar De Felippe. Dirige el árbitro Yael Falcón Pérez.

Tras el 1-1 vs. Central en Rosario, el entrenador Miguel Ángel Russo mantendrá el esquema 4-4-2, y hará dos modificaciones. Primero, volverá a la titularidad Agustín Marchesín. Ya recuperado del desgarro en el gemelo, reemplazará a Leandro Brey en el arco, de flojo desempeño contra el Canalla.

En tanto, la figura del Xeneize Edinson Cavani no estará en el 11 titular en un cambio obligado que deberá hacer el local. El uruguayo sufrió una distensión en el psoas derecho, según informó el club, y no podrá jugar contra el Ferroviario. En su lugar, el técnico dispondrá a Milton Giménez para que acompañe a Miguel Merentiel en el ataque.

Por su parte, el equipo santiagueño que viene de mayor a menor en este semestre, buscará llevarse algo de La Bombonera, por eso su entrenador Omar De Felippe dispondrá de planteo audar, con la idea de sorprender al rival y dominar el balón.

Boca vs. Central Córdoba (SDE): las formaciones Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Milton Giménez, Miguel Merentiel. DT: Miguel Ángel Russo.