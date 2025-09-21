Marvel canceló la secuela de una de sus películas más polémicas: "Ciertas cosas surgieron..." La productora cinematográfica sorprendió luego de anunciar que Disney decidió dar por terminada una historia muy prometedora.







Marvel sorprendió tras cancelar una de las secuelas más esperadas. Redes sociales

La productora cinematográfica Marvel Studios canceló la secuela de una de sus películas más polémicas y tomó por sorpresa a miles de fanáticos alrededor del mundo, ya que se trata de uno de sus proyectos originales más prometedores de Disney de los últimos años y ahora no se sabe cómo continuará la historia.

En diálogo con el portal de noticias Inverse, fue Kevin Feige, el presidente de Marvel, quien se encargó de revelar esta noticia: "No hay planes inmediatos para Eternals 2". Con estas palabras, rompió los corazones de muchos fanáticos alrededor del planeta, ya que la primera entrega fue muy especial porque llegó en noviembre de 2021, es decir el primer año luego de la pandemia.

De igual manera, Feige buscó llevar tranquilidad con respecto al futuro de los personajes. "Hay, y creo que habrán visto quizás en un tráiler que lanzamos recientemente, un reconocimiento a algunos de esos eventos. Ciertas cosas gigantes surgieron del océano", remarcó en referencia a lo sucedido en Captain America: Brave New World.

Eternals Marvel Angelina Jolie apareció como principal cara de Eternals. Marvel Studios

Es importante tener en cuenta que esta película de Marvel contó con auténticas estrellas históricas del cine, como fueron los casos de Angelina Jolie, Kit Harington, Kumail Nanjiani y Salma Hayek. Pero eso no fue lo único, sino que el cantante Harry Styles tuvo un inesperado cameo que daba por hecho que habría Eternals 2 y Mahershala Ali hizo su debut como Blade, un personaje que sigue a la espera de su proyecto en solitario.