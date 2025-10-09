IR A
Inspiró a las principales películas de terror y ahora salió la serie que cuenta el caso real: este es el estreno de Netflix del momento

Con una narrativa que promete mantener a la audiencia al borde de sus asientos, se perfila como una de las más esperadas de la temporada.

Netflix ha lanzado una nueva serie que ha captado rápidamente la atención de los fanáticos del terror. Basada en hechos reales, esta producción promete sumergir a los espectadores en una historia escalofriante que ha sido la inspiración detrás de algunas de las películas de terror más emblemáticas. Con un enfoque en la autenticidad y el suspenso, la serie busca ofrecer una experiencia única que combina elementos de la realidad con el género de horror.

El caso que da origen a esta serie ha sido objeto de numerosos estudios y adaptaciones cinematográficas a lo largo de los años. Sin embargo, esta nueva versión busca profundizar en los detalles y ofrecer una perspectiva fresca sobre los eventos que marcaron un hito en la historia del terror. Con el estreno de Monstruo: la historia de Ed Gein, Netflix reafirma su compromiso con la producción de contenido original.

Sinopsis de Monstruo: La historia de Ed Gein, la serie estreno de Netflix

Esta producción se centra en la historia de Ed Gein, apodado el “Carnicero de Plainfield”, quien fue detenido en 1957 y declarado culpable del asesinato de dos mujeres.

Al registrar su granja, la policía halló máscaras, ropa y distintos objetos cubiertos con piel humana, extraída de los cuerpos de sus víctimas. Se descubrió que, entre 1947 y 1950, visitó más de 40 cementerios para profanar tumbas y sustraer cuerpos.

La investigación reveló que la conducta de Gein estaba vinculada a su historia familiar: tras perder a sus padres y a su hermano, se aisló por completo del mundo exterior y buscaba en los cadáveres de mujeres un parecido con su madre, intentando llenar un vacío emocional que lo marcó profundamente.

Tráiler de Monstruo: La historia de Ed Gein

Embed - Monstruo: La historia de Ed Gein | Tráiler oficial | Netflix

Reparto de Monstruo: La historia de Ed Gein

  • Charlie Hunnam como Ed Gein
  • Addison Rae como Evelyn Hartley
  • Laurie Metcalf como Augusta Gein
  • Suzanna Son como Adeline Watkins
  • Tom Hollander como Alfred Hitchcock
  • Tyler Jacob Moore como Sheriff Schley
  • Joey Pollari como Anthony Perkins
  • Lesley Manville como Bernice Worden
